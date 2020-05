Comment choisir un bon aspirateur, puissant et silencieux ?

Vous en avez assez de votre aspirateur bruyant ? Vous aimeriez être sûr de trouvez un appareil vraiment performant ? C’est vrai qu’il est parfois difficile de faire le bon choix. Nous avons établi, pour vous, la liste des critères à vérifier avant d’acheter.Voici comment choisir le bon aspirateur, puissant et silencieux.

Le silence…

Lorsque l’on cherche à acquérir un nouvel appareil électroménager, il faut d’abord définir le critère le plus important.Ici, se pencher en premier lieu sur la question du silence est essentielle. En effet, elle vous permettra d’éliminer déjà bon nombre de « candidats ». Sachez donc que le niveau sonore d’un aspirateur dit « silencieux » ne devra pas dépasser pas les 72 dB.

Préférez-vous un aspirateur avec ou sans sac ? Il est important, ici, de savoir que la présence du sac permet, entre autres, d’étouffer partiellement le bruit. Attention, pensez à vérifier que la référence des sacs soit disponible facilement.Cependant, si vous tenez à l’aspirateur sans sac, préférez-lui la technologie multi-cyclonique concernant la filtration. Votre appareil conservera sa puissance plus durablement.

… et la puissance

Justement, venons-en à la puissance. Vous allez principalement devoir observer deux points.La qualité de filtrage sera le premier point. Le filtre classique, s’il s’obstrue, peut faire perdre de la puissance à votre appareil mais aussi être la cause de… davantage de bruit ! Il a cependant l’avantage de pouvoir être changé facilement et de ne pas trop vite s’encrasser.Le filtre d’un appareil sans sac se verra, lui, beaucoup plus vite encrassé. Mais plutôt que d’être changé, il lui suffira d’être souvent nettoyé.La classe énergétique, sera le second point à observer, en correspondance avec la consommation annuelle de l’aspirateur. Les nouvelles normes limitent sa puissance à un maximum de 900W.Si vous avez envie de davantage de détails avec une suggestion de différents modèles . Le site magazine-economie.fr vous propose des listes des meilleures ventes d’aspirateurs puissants et silencieux chez différents fournisseurs. Vous pourrez ainsi vous faire une idée des tarifs proposés et choisir en toute tranquillité d’esprit.