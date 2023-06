Comment devenir chauffeur privé en Van ?

À l’instar de tous les secteurs d’activité en plein essor, le transport privé en Van est aussi un métier qui attire de plus de pratiquants de nos jours. L’exercice de ce métier requiert certaines exigences au nombre desquelles l’établissement de la carte professionnelle VTC est l’un des plus importants. Quelles sont alors les démarches et conditions nécessaires pour devenir chauffeur privé de VAN ?

Quelles sont les conditions pour devenir un chauffeur de VTC ?

Vu que la mission principale de tout chauffeur est de veiller à la sécurité de ses clients au cours du trajet, il en est de même pour un chauffeur privé en Van. Ainsi, pour devenir VTC, il est indispensable de remplir plusieurs conditions techniques et mécaniques. Voici pour vous les prérequis pour devenir un chauffeur privé en Van. Vous devez tout d’abord avoir un permis B en cours de validité datant d’au moins trois ans.

Hormis cela, vous devez disposer d’un casier judiciaire dénué de certaines condamnations et avoir la maîtrise du code de la route et des règles de conduite. Vous devez aussi avoir l’attestation du succès à l’examen VTC. En dehors de ces prérequis, vous devez avoir de bonnes qualités humaines telles que la discrétion, la confiance, la courtoisie et bien d’autres qualités humaines.

Comment obtenir la carte professionnelle VTC ?

La carte professionnelle VTC s’obtient après la réussite aux examens pratiques et théoriques. Ces examens sont organisés par la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA). Il est aussi nécessaire de passer un examen médical auprès d’un médecin recommandé par la préfecture de votre zone de résidence pour attester de votre aptitude physique. Cette licence a une validité de cinq ans et se renouvelle tous les 5 ans.

Avant de passer ce test, il est fortement recommandé de suivre une formation auprès de l’un des centres adaptés. La formation pour devenir un conducteur VTC dure environ 300 heures au maximum. Elle permet de vous préparer aux différentes épreuves des examens et maximise ainsi vos chances de réussite. Lorsque vous avez réussi cet examen, vous pouvez faire la demande de la carte professionnelle VTC.

Quelle est l’importance de la carte professionnelle VTC ?

La carte professionnelle VTC est un élément indispensable pour devenir un chauffeur privé en Van. Elle approuve votre succès à l’examen VTC et atteste que vous remplissez les critères nécessaires pour devenir un chauffeur VTC. Cette carte contient votre nom, votre photo, la date de validité et d’autres informations nécessaires.