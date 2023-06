Comment se procurer des bijoux en or sur le marché de l’occasion 

Signe d’élégance et de distinction, l’or demeure un matériau privilégié malgré son coût. Si vous cherchez des pièces bijoutier en or de qualité, à un prix relativement moindre, le marché de l’occasion est tout indiqué. Quelques précautions sont toutefois de mise si vous voulez faire de bonnes affaires.

La phase de recherche d’informations

La première démarche à mener est de récolter des informations sur les caractéristiques de l’or qu’il faudra prioriser lors de l’achat. Le nombre de carats, la pureté, les évaluations de qualité et la finesse du travail d’orfèvre sont autant de paramètres à considérer. Cliquez ici pour avoir la liste complète des critères d’authenticité de l’or.

Établir un budget

Vous devez déterminer approximativement le montant que vous pouvez débourser pour acheter les bijoux en or. À cet effet, l’étape de recherche d’informations permet entre autres de définir un budget estimatif clair et précis. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les pièces bijoutiers qui entrent dans vos prévisions financières.

Sélectionner le ou les fournisseurs

Le marché des bijoux d’occasion en or regorge de fournisseurs et d’intermédiaires qui peuvent vous convenir. Il faudra faire le tri en sillonnant leurs profils, notamment sur internet. La méthode du bouche-à-oreille est également très efficace. Vous obtenez ainsi des recommandations pour des revendeurs, des marchés aux puces ou des sites spécialisés qui sont réputés pour leur fiabilité. Fiez-vous aux évaluations client et aux commentaires sur les forums et plateformes d’avis sérieux.

Procéder aux vérifications d’usage

Une fois que vous aurez choisi le bon fournisseur, assurez-vous qu’il propose des garanties sécurisantes ainsi que des modalités d’achat intéressantes. Vous devez pouvoir vérifier l’authenticité des bijoux en or avant de les acquérir. D’ailleurs, un certificat d’évaluation doit accompagner toutes les pièces proposées à la vente. Ceci est un gage de qualité et de légalité qu’il est absolument nécessaire de contrôler.

Le service après-vente

Puisqu’il s’agit de pièces bijoutiers d’occasion, il est important de négocier des options de restaurations si nécessaire. En effet, lorsque les bijoux chinés doivent servir à constituer une collection pour la revente par exemple, vous devez prioriser le vendeur qui propose d’effectuer les réparations pour remettre les parures en état. Cependant, si les bijoux doivent servir seulement à rassembler de l’or à d’autres fins, une bonne politique de retour sera suffisante.