Comment finir Minecraft en 30 minutes – 404 éditions

Comment finir Minecraft en 30 minutes est un guide non officiel, des éditions 404, paru fin mars 2024. Un premier guide sur le speedrun Minecraft, qui rassemble toutes les étapes nécessaires et indispensables, pour devenir le meilleur speedrunner de l’aventure.

C’est avec un sommaire en pixel que débute le guide non officiel. L’introduction de l’auteur, Stéphane Pilet, vient expliquer que le speedrun est exigeant. En effet, il faudra être capable de placer correctement et rapidement les blocs, pour éviter les chutes fatales. Il faut aussi savoir comment les mondes sont générés, pour comprendre les différents types de bastions, et assimiler la manière dont les structures peuvent apparaître. Le speedrun exige également d’être technique, proposant une nouvelle vision du jeu, pour appréhender les prochaines parties. L’introduction rappelle aussi, que pour terminer le jeu en moins de 30 minutes, il faut d’abord des mois et des semaines d’entrainements, avant d’y parvenir.

Le speedrun est une pratique populaire, avec différents types, c’est ce qu’il y a à retrouver dans la première partie. Le deuxième chapitre vient apporter des informations, sur les étapes du speedrun Minecraft. De grandes lignes à retenir, pour aller jusqu’à l’Enderdragon. Le livre offre des pas à pas détaillés et expliqués, mais aussi des astuces et des techniques, pour devenir un speedrunner et pourquoi pas le meilleur ! Dix chapitres sont à retrouver dans ce guide complet, où il va falloir aussi patienter, pour tout assimiler, et réussir, de plus en plus rapidement, mécaniquement, les étapes. L’aventure Minecraft s’annonce originale et différente, avec l’objectif de battre l’Enderdragon le plus rapidement possible ! De nombreux encadrés et des illustrations accompagnent parfaitement l’ouvrage.

Comment finir Mincraft en 30 minutes est un guide non officiel, des éditions 404, qui propose de découvrir l’aventure différemment. Avec l’aide de techniques, astuces et pas à pas, toutes les étapes indispensables pour devenir le meilleur spiderunner sont à portée de main, de patience et de travail !

