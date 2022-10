Comment fonctionne une imprimante 3D en résine ?

Les imprimantes 3D en résine font partie des imprimantes les plus populaires du marché actuel. Découvrez le fonctionnement d’une imprimante 3D en résine.

Les imprimantes 3D en résine ont gagné en popularité ces dernières années. Cela est principalement dû à leur facilité d'utilisation et à leur rapport coût-efficacité. Contrairement aux autres imprimantes 3D qui utilisent des filaments et des matériaux en poudre, les imprimantes en résine sont relativement moins chères en termes de coûts permanents et d'entretien général. Elles produisent également des impressions 3D avec des détails bien lisses et plus fins.

Elles sont principalement adaptées à la création d’objets de taille moyenne à petite à la maison et dans les bureaux. Bien que les imprimantes 3D en résine soient assez populaires, beaucoup ne comprennent pas comment elles fonctionnent. Par conséquent, ils achètent généralement les machines et se retrouvent avec des frustrations lors de leur utilisation. L’article suivant explique le fonctionnement d’une imprimante 3D en résine.

Technologies d’impression 3D en résine

Il existe différentes technologies d’impression 3D pour les imprimantes en résine. Les distinctions résident principalement dans les sources de lumière, mais certaines disparités résultent également du stockage et de la distribution de la résine pendant l’impression.

La polymérisation en cuve est l’une des technologies d’impression 3D en résine, dans laquelle le photopolymère liquide reste dans la cuve au lieu d’être injecté par la buse.

L’autre technologie s’appelle la technologie du jet de matière. Contrairement à la première, cette technologie pulvérise des gouttelettes de résine sur les surfaces de construction et les durcit simultanément avec de la lumière UV. C’est l’une des technologies d’impression 3D en résine les plus précises et les plus rapides.

Types d’imprimantes 3D en résine et leur fonctionnement

Une imprimante 3D en résine comporte de nombreux composants, mais les composants de base comprennent une cuve de résine, un film FEP, une plaque de construction, un écran LCD UV, un couvercle acrylique UV, des rails linéaires, une unité d’affichage, une clé USB et des vis à oreilles. Les principaux types d’imprimantes 3D en résine sont la SLA, le traitement numérique de la lumière et l’affichage à cristaux liquides.

Stéréolithographie (SLA)

Une imprimante 3D en résine SLA fonctionne grâce à une lumière laser UV, appliquée sur la surface d’un récipient en photopolymère, appelé bac à résine. Elle utilise la lumière selon un motif particulier pour former la forme souhaitée. L’imprimante comprend une plateforme de construction, une source de lumière, une cuve de résine, un élévateur et des galvanomètres.

L’élévateur permet d’augmenter ou de diminuer la hauteur de la plateforme de construction pour former des couches. Les galvanomètres sont des miroirs mobiles permettant d’aligner le faisceau laser. Lorsqu’elle est exposée à la lumière UV, la résine non polymérisée dans la cuve durcit en couches, formant le modèle 3D nécessaire. L’imprimante répète le processus plusieurs fois jusqu’à l’achèvement du modèle.

Traitement numérique de la lumière (DLP)

Le DLP est presque similaire au SLP, mais il utilise une surface de projection numérique comme source de lumière. Contrairement à la technologie SLA, qui ne peut imprimer qu’un point à la fois, une imprimante DLP peut créer une couche complète à la fois. C’est pourquoi les imprimantes 3D DLP sont beaucoup plus rapides que les imprimantes SLA. En outre, une imprimante DLP ne comporte pas de pièces mobiles ni de systèmes complexes, ce qui la rend très fiable. Elle possède des micromiroirs qui permettent de projeter la lumière à différentes sections et d’imprimer des motifs en couches.

LCD / MSLA

Les imprimantes 3D à affichage à cristaux liquides ou SLA masqué exploitent les faisceaux UV directement à partir des LED qui brillent sur l’écran LCD. Cette technologie rend l’impression 3D relativement facile puisque les composants supplémentaires sont relativement peu coûteux. Cependant, l’écran LCD émet une lumière qui peut nuire aux composés organiques de la machine, ce qui nécessite des remplacements fréquents.

Les imprimantes 3D en résine sont relativement simples et comprennent peu de pièces mobiles. Elles sont de cette manière généralement plus abordables que les autres types d'imprimantes 3D.