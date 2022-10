Vente d’Assai au Brésil par le groupe Casino, le pari gagnant de Jean-Charles Naouri ?

Comme rapporté par plusieurs publications de presse française, le groupe Casino envisage actuellement de céder sa participation dans l’enseigne brésilienne Assai, qui représente 500 million de dollars (502,5 millions d’euros). Rendu public par un communiqué paru le 26 octobre, ce choix stratégique s’inscrit dans le contexte plus global du plan de cession mis en œuvre par le groupe de Jean-Charles Naouri afin d’achever le désendettement du distributeur français.

A la lumière de ce récent communiqué, Jean-Charles Naouri semble donc considérer que la vente d’Assai pourrait permettre d’accélérer significativement le processus de désentêtement du groupe Casino. Ce plan de vente d’actifs représente un total de 4,5 milliards d’euro et son échéance a été fixée à la fin de l’année 2023. Le communiqué du groupe Casino annonçant la potentielle vente de sa participation dans Assai a entrainé une réaction très favorable des marchés, qui s’est traduite par une hausse de plus de 20% du cours de l’action du Groupe à la bourse de Paris le 27 octobre. Pour cette journée, l’action du groupe Casino représentait donc la plus forte hausse quotidienne de l’indice SBF 120. D’après le communiqué du groupe de Jean-Charles Naouri, la cession de la partition au sein d’Assai représenterait 500 millions de dollars, un montant qui “pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché”.

Assai a le vent en poupe, et doit sa trajectoire ascendante a son positionnement stratégique sur le format du Cash & Carry, qui rencontre un franc succès au Brésil. L’année 2021 avait par ailleurs été synonyme d’expansion pour Assai. L’enseigne brésilienne avait en effet inauguré 28 magasins dont 13 sur le seul mois de décembre, et 8 500 emplois directs et 7 000 indirects avaient été créés au cours de l’année 2021.

Récemment, le désendettement du groupe de Jean-Charles Naouri avait été mis sur le devant de la scène par la cession de GreenYellow (la filiale photovoltaïque du distributeur) au fonds d’investissement Ardian. Cette opération avait d’abord été annoncé au printemps 2022 avant d’être officialisée en aout 2022. L’accord conclu avec Ardian dispose que Tikehau Capital, Bpifrance et Casino demeurent actionnaires minoritaires de la société créée en 2007.

Le produit de la vente de GreenYellow par le groupe Casino est de 600 millions d’euros, ce qui contribue à accélérer la complétion du plan de cession d’actifs. Suite à la cession de GreenYellow, le groupe de Jean-Charles Naouri annonçait avoir encore 500 millions d’euros d’actifs à céder dans le cadre de ce plan de cession.

