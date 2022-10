Sarah Aoutar : Miss Lorraine 2022 pour Miss France 2023

Sarah Aoutar a été sacrée Miss Lorraine 2022 le 08 octobre dernier à l’Arsenal de Toul en Meurthe-et-Moselle. Originaire de la ville de Thionville et titulaire d’un Master 2 de Finance, la jeune femme de 25 ans exerce le métier de chargé de conformité dans le secteur de l’investissement au Luxembourg.

La délégation régionale de Miss Lorraine pour Miss France accompagne activement la nouvelle élue à représenter fièrement les couleurs de la région à l’élection Miss France 2023, le 17 décembre prochain à Déols, à côté de Châteauroux.

À cet effet, nous avons interviewé la déléguée Stéphanie Didon.

Stéphanie, Il s’agit de votre 5ème année au poste de Déléguée Régionale pour Miss France, comment avez- vous organisé l’élection “post-covid” de cette année ?

C’est plus précisément ma 6ème année en tant que Déléguée et ma 7ème élection Miss Lorraine, si je compte mon année en binôme avec le Comité Miss Bourgogne. Effectivement, nous sortions de 2 années difficiles, m’obligeant à maintenir les élections tout en ne prenant aucun risque financier en me dirigeant notamment sur des salles plus petites pour équilibrer les budgets. Je rappelle que nous sommes tous bénévoles et constitués en association…Je ne peux pas me permettre de risquer l’équilibre financier de cette association.

Ma volonté était cette année de revenir à nos fondamentaux : Une salle de grande capacité comme par le passé et un véritable spectacle de grande qualité pour notre public, la mise en valeur maximum des candidates et la mise en avant de nos savoir-faire artistiques et d’organisation.

C’était un vrai défi financier, artistique et logistique et j’ai tout misé sur notre élection Régionale au détriment cette année encore, des départementales, surtout par manque de temps, de budgets et des incertitudes sanitaires de début d’année.

Mon choix s’est porté sur l’Arsenal de Toul qui présentait toutes les conditions de capacité et de technique indispensables à cette organisation. La ville de Toul a joué le jeu en croyant en nous et en nous apportant son soutien et notre démarche a été bien perçue par les commerçants et artisans du bassin Toulois, me permettant de boucler le budget et de m’appuyer sur différents partenaires logistiques essentiels et indispensables. Je tiens également à souligner le soutien de la Région Grand-Est nous apportant cette année son soutien, belle reconnaissance également de notre travail.

« Elle a toutes ses chances pour remporter le titre de Miss France …Tout simplement magnifique… » « Hâte de la voir évoluer à Miss France, la Lorraine a toutes ses chances cette année.. » Magnifique❤️tu as tout pour être notre futur miss France» « Une des plus sérieuses prétendantes pour la couronne de Miss France. Sara est l’incarnation de la beauté.» peut-on lire sur Facebook et Instagram. La nouvelle Miss Lorraine 2022 , Sarah Ouatar semble être fortement populaire et appréciée sur les réseaux sociaux . Que pensez-vous de la nouvelle représentante de la Lorraine ?

Comme chaque année, j’ai le plaisir de passer de belles années avec nos différentes Miss Lorraines élues, qui insufflent chaque année une image différente de la région de par leur personnalité, et qui dans l’ensemble font preuve de motivation, de travail et d’engouement à représenter de la meilleure des manières la Lorraine, autant au concours Miss France que durant leur année de règne en parcourant la Région. Cette année encore, je suis particulièrement fière de cette promotion, avec des candidates toujours plus performantes d’année en année à tous points de vue.

Sarah fait effectivement l’unanimité depuis son élection et nous sommes très sollicités par les médias et pour des shootings photos et différentes sorties. Sans nous mettre une pression supplémentaire, il apparait que Sarah soit très bien placée dans les sondages au niveau national, ce qui me conforte dans une possibilité de premiers rôles au concours Miss France. Je garde néanmoins la tête froide en ayant à l’esprit qui sait, une belle surprise de fin d’année…

Quelle sera la prochaine étape pour Sarah, après la tournée médiatique de ces derniers jours ?

Le temps nous est compté jusqu’au départ de Sarah pour le début de l’aventure Miss France et après les prestations d’usages auprès des médias, les photos officielles et le tournage de la vidéo de présentation à Miss France déjà effectués, j’organise avec Sarah les rendez-vous prévus chez nos principaux partenaires et nous allons préparer son trousseau de départ à Miss France.

Nous programmons également des séances de répétitions à son examen oral devant le grand jury Miss France, coaching, cours de mise en beauté, révisions pour le test de culture général… et Sarah est également très entourée et choyée par nos anciennes Miss Lorraines, lui apportant quelques tuyaux sur leurs expériences respectives.

Comment la délégation Lorraine prépare sa Miss pour l’élection Miss France ?

Cette préparation est très encadrée et fort de nos expériences, nous préparons Sarah à différentes obligations l’attendant durant son aventure à Miss France. Sarah a déjà toutes les qualités requises et un fort potentiel à effectuer un excellent parcours. Nous insistons sur différents points comme la préparation au test de culture générale et ses questions récurrentes, le choix de tenues et la posture, les attitudes à maitriser pour la présentation au grand oral devant le jury Miss France.

Compte-tenu d’emplois du temps chargés et des frais occasionnés, nous privilégions les réunions en visio permettant le partage avec le plus grand nombre d’intervenants. Enfin, nous reprenons avec nos partenaires les codes maquillage et de mise en beauté. Je souhaite également réunir rapidement autour de Sarah, ses dauphines, les anciennes élues et les candidates à l’élection Miss Lorraine 2022, histoire de décompresser un peu et passer un dernier moment de partage convivial autour d’une bonne table, avant le départ de Sarah courant novembre.

Un mot pour la fin?

Pour ne pas laisser Sarah arriver dans un environnement inconnu, nous nous sommes rendues après l’élection à l’élection de Miss Champagne Ardennes où Sarah a pu rencontrer et faire connaissance avec d’autres Miss élues de sa promotion comme Miss Pays de la Loire, Miss Bretagne et Miss Rhône Alpes. Une journée était également programmée en Haute-Saône aux eaux de Velleminfroy avec Miss Bourgogne et Miss Franche-Comté, des rencontres enrichissantes et préparant Sarah à une intégration rassurante au concours Miss France. Sarah est très entourée, performante et je suis très confiante quant à la réussite de son parcours à l’aventure Miss France.

J’invite tous les Lorrains à soutenir comme il se doit notre Miss Lorraine et à voter en masse le soir de l’élection Miss France sur Tf1, car nous avons en Lorraine cette année, toutes les chances de prétendre au podium de Miss France 2023.