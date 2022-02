Comment investir en bourse quand on est débutant

En entendant plus souvent quelqu’un parler d’une bourse, vous souhaitez également vous y intéresser. Cependant, le manque de connaissance vous empêche d’avancer dans la bonne direction. Cet article est alors tout ce qu’il vous faut pour pouvoir débuter dans ce projet qui semble intéressant.

Une bourse, qu’est-ce que c’est ?

Une bourse est un marché qui réunit des personnes qui souhaitent vendre des titres et celles souhaitant en acheter. C’est donc à travers cette rencontre que le prix est déterminé. Ce processus peut désormais s’effectuer de façon automatisée, via ordinateurs. La bourse tient une grande importance pour que l’échange entre les personnes concernées puisse se réaliser. Il existe plusieurs types de titres tels que des actions, des parts de fonds ou encore des obligations qui sont vendues et achetées à la bourse. La majorité d’entre eux sont surtout adossés à des actions.

Investissement, que signifie cette action ?

Avant d’entrer dans le détail d’un investissement en bourse, il importe également d’avoir une idée bien claire sur ce qu’est l’investissement. Cette action n’a rien à voir avec l’épargne qui sert principalement à économiser de l’argent. Investir de l’argent c’est placer un certain montant pour obtenir ensuite un rendement. Si vous pensez investir en bourse, vous pouvez profiter d’un développement d’un marché, d’une entreprise ou même d’une économie entière. De plus, vous bénéficiez d’un retour sur investissement considérable dans le long terme , en savoir plus .

Investissement en bourse, de quoi s’agit-il ?

Si vous débutez dans la bourse, la solution la plus simple à adopter est de prime à bord, d’acheter des actions. En effet, des risques existent, mais pour bien s’y préparer, il est important de porter une étude sur les deux questions suivantes.

Pourquoi commencer à investir en bourse ?

Sans trop spéculer, il est parfaitement possible de passer immédiatement à l’action. De nombreuses raisons peuvent en effet pousser une personne à se lancer dans l’investissement en bourse. Il s’agit d’une action qui permet avant tout de fructifier votre épargne dans un environnement où le taux est bas, voire même négatif. C’est également l’un des moyens pouvant faire travailler votre argent sur le long terme. Par ailleurs, placer de l’argent vous fait profiter d’un important intérêt sur le capital investi. Vous percevez donc des intérêts composés (des intérêts sur vos propres intérêts). L’une des raisons principales d’investir en bourse, c’est aussi de contrer l’inflation.

Investir en bourse, quel est le meilleur moment pour se lancer ?

Il n’y a pas de meilleur moment pour investir en bourse. Il suffit d’être prêt à valoriser le capital dans le long terme ainsi qu’à profiter de la performance du marché à la bourse. La première étape pour fructifier votre argent, c’est de se lancer dans l’investissement quel que soit votre âge. L’âge idéal pour commencer à investir en bourse est généralement à partir de 25 ans. À cette étape de la vie, la personne n’a besoin d’investir que 50 000 euros, mais au-delà (entre 35 et 65 ans), elle devra augmenter cette mise à 150 000 euros, soit 5 000 euros par an. À 65 ans, elle finira ainsi avec 490 000 €.