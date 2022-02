Love me for who i am : Une série sur les X gender – Seinen- Éditions Ototo

Love me for who I am , c’est l’histoire de Mogumo, une personne X gender , qui ne parvient pas à trouver sa place dans notre société “binaire” . C’est grâce à un camarade de lycée, dont le frère possède un café bien particulier , que Mogumo va commencer à sortir de sa “coquille” et à s’épanouir comme un papillon sortant d’une chrysalide.

Love me for who i am aux Éditions Ototo , premier tome d’un seinen haut en couleurs, disponible

depuis le 28 Janvier 22 ! (+14)

Le décor :

Un arbre à vœux. Boutique du quartier …

Tetsu observe quelqu’un de sa classe, accrocher un “tanzaku” (carte où l’on écrit son vœu le plus cher pour qu’il soit exaucé) à l’arbuste situé dans la boutique du quartier. Intrigué, il s’approche pour découvrir avec stupéfaction, le souhait de son camarade : “je voudrais rencontrer des personnes qui me comprennent”…

Il est vrai qu’au lycée, ce “garçon” habillé en fille est souvent seul. Mais, tetsu a une idée !! Sa famille tient un petit café, assez spécial, où cette personne pourra sûrement trouver sa place. Enjoué, en croisant à nouveau Mogumo aux toilettes, il lui propose de se présenter dans l’établissement et de postuler comme serveur/se.

Car, le “Café Question” n’est vraiment pas un café comme les autres. Tous les serveurs/ses sont des “otokonoko maids” ! C’est-à-dire, des garçons habillés en costumes de soubrettes, afin de servir les consommateurs/trices. C’est la marque de fabrique de l’établissement ! Et, à chaque fois, ils se présentent comme tels et demandent si cela dérange ou non.

Aussi, pour son premier jour, Mogumo est à la fois excité et timide, à l’idée d’enfin trouver des personnes qui le comprenne.

Mais, une fois les présentations faites par Tetsu, il semble qu’il y ait méprise. Mogumo est-il réellement un garçon, comme le pensait Tetsu ???

Le point sur le seinen :

Kata Konayama s'attaque ici à un sujet vaste et très peu connu du public vivant dans nos sociétés : Le "X gender". Tout le monde sait ce qu'est un garçon ou une fille, puisque toutes les personnes de la Terre ont appris que les relations étaient seulement binaires. Pourtant, un pourcentage de personnes incroyables ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été attribué à la naissance. Un genre "biologique" qui ne correspond quelquefois pas au genre affectif. Là, c'est encore simple !! Car, Kata explore dans Love me for who I am , aux Éditions Ototo , le genre X : un genre qui ne correspond ni au sexe féminin, ni au sexe masculin.

Son personnage est donc particulièrement perdu et incompris de tous. Même si pour en arriver là, on comprend parfaitement la souffrance engendrée par le regard des autres, ainsi que les différences et les moqueries pour ces personnes qui ne correspondent finalement pas à cette société un peu trop lisse. Pourtant, grâce au contact des Otokonoko du café où il va travailler, iel va peu à peu se révéler : par amitié d’abord, puis aussi un peu par amour !

Ce nouvel élément, au sein du “Café Question”, va également fortement perturber le fonctionnement et les convictions des autres personnages. Tout aussi haut en couleurs !

