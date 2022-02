Waldor – La chute d’Hélégard

La chute d’Hélégard est le deuxième tome de la série jeunesse Waldor, paru dans la collection Tchô !, des éditions Glénat, en janvier 2022. Une bande dessinée de David De Thuin, qui présente la suite des aventures médiévales et fantastiques, de Waldor et ses compagnons.

Waldor est devant la maison de Bromir. Devant la porte, il crie son nom, pour le réveiller. Puis, il explique, qu’ils devaient se lever tôt pour aller cueillir des champignons. C’est alors que le renard reçoit une bogue dans le dos. Son ami Bromir sort d’un buisson, avec un lance-pierre. Il affirme qu’il fait comme Waldor ; il est toujours aux aguets, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Waldor noteque son ami s’est amélioré au tir au lance-pierre ! Bromir n’est pas persuadé, car il visait la tête ! Du coup, Waldor grimace un peu, car il vient de comprendre qu’il a échappé à une bogue en plein crâne. Sur leur chemin, ils rencontrent Miliperle qui surveille l’horizon. Le guetteur affirme qu’il n’y a rien à signaler. Bromir s’interroge et demande à ses compagnons pourquoi ils sont toujours sur le qui-vive. Waldor répond aussitôt que le monde est hostile…

Alors que les deux amis se promènent dans leur bosquet, et cueillent des champignons, ils découvrent un énorme crapaud hideux. Les braves héros prennent la fuite et vont raconter leur découverte, aux autres habitants du bosquet. Ils tentent de se mettre à l’abri, mais à l’orée de leur bosquet, c’est une énorme compagnie de crapauds, qu’ils découvrent… Les héros vont également retrouver les acolytes du terrible Duc Avengine qui prépare un mauvais tour. Ainsi, une nouvelle aventure se profile pour Waldor et ses compagnons, dans ce nouvel album plaisant à découvrir. De nouvelles manigances du duc Avengine, que Waldor va devoir déjouer, avec ses amis. Le héros rusé et bien entouré, ne manque pas de courage, ni de détermination, pour tenter l’impossible et sauver Hélégard et son souverain. Le récit est plein de rebondissements, d’humour, avec les dialogues improbables et succulents. Le dessin est simple, efficace, plaisant, avec des personnages expressifs.

