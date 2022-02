5 raisons de porter la culotte froufrou

Nous ne manquons pas de sous-vêtements dans nos armoires. Mais allient-t’ils confort et finesse ? La culotte froufrou est le sous-vêtement idéal pour passer la journée en toute sérénité. Voici cinq raisons qui vous feront craquer sur ce modèle.

La culotte classique indémodable et affranchie

La culotte froufrou est un classique. Une forme incontournable, basique et surtout immanquable. Elle a su traverser les années tout en se modernisant sans subir les codes de la mode. C’est devenu un essentiel pour toutes les femmes. Chez Lemahieu, ils ont souhaité revisiter la classique culotte bloomer, l’indispensable lingerie. La culotte froufrou est aujourd’hui une petite culotte volantée apportant un côté ultra féminin.

Une culotte passe-partout

La culotte froufrou sait se faire discrète. Sous les vêtements, elle est invisible. Elle ne coupe pas les formes et ne les compresse pas, ce qui permet de ne pas marquer la taille. La culotte froufrou est passe partout, elle se porte à toutes les occasions : de jour comme de nuit, pour flâner à la maison ou pour aller travailler, elle saura se faire une place dans votre garde-robe.

Une culotte qui donne du pep’s

Comme évoqué tout à l’heure, la culotte froufrou est un classique basique. Elle s’est modernisée tout au long des époques et se trouve maintenant dans les tiroirs de bon nombre de femmes. Elle apporte confort et légèreté grâce à sa forme simple. Mais qui dit simple et intemporel ne dit pas forcément démodé. En effet, la culotte froufrou adopte un look champêtre et décomplexé grâce à ses finitions froufrou le long de ses coutures. Grâce à ses fines coutures, elle apporte un confort sans nom à celle qui la porte. Quoi de mieux pour appréhender les longues journées sous un jean ou flâner à la maison ?

Une culotte qui s’adapte à toutes

Vous avez bien lu. S’il y a bien une culotte qui ne coupe pas les formes et qui s’adapte à toutes les morphologies, c’est la culotte froufrou. Elle propose une forme voluptueuse et légère qui permettra de mettre en valeur les formes de la femme tout en garantissant un confort inégalable. La culotte froufrou est une culotte taille baille et ses coutures et ses finitions vont venir galber la silhouette sans être visible sous les vêtements, point à ne pas négliger lorsque l’on porte du moulant au quotidien.

La culotte froufrou, sexy sans chichi

Plus qu’une culotte traditionnelle, la culotte froufrou est devenue une vraie pièce mode. Au fil des années, elle a su se réinventer et conquérir le cœur de ces mesdames. Mais qu’a-t-elle de si particulier ? Un caractère unique, audacieux et surtout romantique. Aujourd’hui, elle n’est plus vue comme une culotte dite de « grand-mère », pas très moderne et fantaisie. Ses petits volants donnent un côté espiègle et frivole au sous-vêtement mythique. Un côté sexy et rebelle avec une certaine sensualité sans être vulgaire. La culotte froufrou, on l’aime pour son côté joyeux, champêtre tout en restant discrète.

La culotte froufrou, c’est un incontournable, lorsqu’elle est adoptée, on ne peut plus s’en passer. Nous vous conseillons d’aller la découvrir chez Lemahieu.