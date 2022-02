Sarbacane – Deux titres pour une nouvelle série d’éveil

Le plus grand toboggan du monde et La piscine aux crocodiles sont les deux premiers tomes d’une nouvelle série d’éveil, des éditions Sarbacane. Deux livres carrés, de Krocui, parus en janvier 2022, qui présentent un personnage original, aussi rond que rigolo !

Un jeune enfant explique qu’il adore aller au parc. Dans ce parc, le toboggan rouge est son jeu préféré, il aime y monter, pour glisser ensuite. Mais un jour, papa lui a dit que le toboggan rouge était trop petit et qu’il avait l’âge d’aller sur le gris. L’enfant se dit que papa était fou ! Le gris, à ses yeux, était le plus grand du monde, bien trop grand pour lui…

Le jeune enfant affirme qu’il adore aller à la piscine. Il y va avec son papa, et c’est toujours lui le premier en maillot de bain. Papa lui dit de faire attention aux crocodiles, mais le jeune garçon sait bien que c’est une blague ! Après avoir passé le pédiluve, il va dans la piscine où il se sent tout léger. Dans la piscine, papa lui propose de mettre la tête sous l’eau…

Cette nouvelle collection d’éveil est très épurée, simple, présentant un petit garçon qui explore quelques activités de son quotidien. Ici, il va au parc et à la piscine, avec son papa. Il va découvrir la peur, l’appréhension et la joie de découvrir un nouveau jeu. Comme s’il relevait un défi, le jeune garçon explore ces activités du quotidien, avec son papa qui l’aide à grandir. Le texte est très simple, il s’agit des paroles du jeune garçon aux jeunes lecteurs. Ainsi les enfants peuvent se reconnaître facilement en ce petit personnage, qui s’éveille, apprend, grandi, affronte, découvre… Le dessin est rond, très minimaliste et coloré, offrant des scènes simples à découvrir.

Le plus grand toboggan du monde et La piscine aux crocodiles sont les deux premiers titres d’une nouvelle collection de livres d’éveil, des éditions Sarbacane. Un nouveau personnage attachant, curieux, courageux et sympathique est à découvrir, à travers des activités du quotidien.