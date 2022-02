Partir en vacances entre seniors avec Groopiz.com

Vous êtes à la retraite et vous avez envie de voyager ? Pourquoi ne pas partir avec un organisme de voyage pour découvrir une nouvelle région ou un nouveau pays ? Rien de mieux que de voyager pour rencontrer d’autres personnes et de s’ouvrir à d’autres horizons. Il existe une multitude de séjours possibles pour les séniors.

Partir randonner dans les montagnes françaises

Vous souhaitez être dépaysé et profiter des paysages enneigés ? Partez à la montagne effectuer de nouvelles activités comme la randonnée à raquettes ou encore tester les chiens de traîneaux. En France, nous possédons 3 chaînes de montagnes incroyables : les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes, à vous de choisir ce qui vous convient. Que vous soyez seul ou accompagné, vous allez adorer explorer les magnifiques paysages enneigés. Pour les plus sportifs, la montagne est le lieu idéal pour en prendre plein les yeux et profiter de la culture gastronomique. Si vous aimez la nature, si vous voulez découvrir une fromagerie, ou encore prendre de belles photos de paysages, c’est à la montagne que vous allez trouver votre bonheur et vous ressourcer.

Partir en vacances au soleil à l’étranger

Vous êtes plus attirée par le soleil et le farniente ? Alors, prenez votre maillot de bain et partez à la découverte de l’Espagne ou du Portugal. La culture, l’histoire, les arts vous intéressent, rien de mieux qu’un séjour culturel en passant du temps dans des villes et des capitales du sud de l’Europe, tout en profitant d’une météo clémente. Le Portugal et l’Espagne offrent de beaux paysages et des villes historiques riches. Voyager permet d’apprendre de nouvelles choses, de goûter de nouveaux plats et de se créer de beaux souvenirs. Le soleil, c’est top pour le moral !

Partir à Noël en Alsace

Vous avez toujours rêvé de découvrir l’Alsace au moment de Noël ? Il est temps de concrétiser votre rêve en partant sur les marchés de Noël du Grand Est. Ce sont des lieux incontournables à voir en France au moment des fêtes de fin d’année. À la fois pour les petits et les grands, les marchés vous émerveilleront par leurs splendeurs et la culture alsacienne est très spécifique. Pour un Noël féérique, n’hésitez plus une seule seconde et prenez votre billet pour l’Alsace.

Partir à Venise

Venise est une ville charmante et incroyable. C’est une ville qui fait rêver beaucoup d’amoureux. Une ville d’histoire et d’art, une ville où la gastronomie italienne est excellente, une ville où l’on peut se perdre dans ses ruelles tout droit sorties d’un conte de fée. Qui n’a jamais eu envie de monter dans une gondole ? De boire un cappuccino sur la place Saint Marc ? Venise attire une foule de touristes chaque année, et c’est vraiment une ville incontournable à visiter en Europe. Alors, pour ceux qui aiment la ville et le charme à l’italienne, Venise est faite pour vous.