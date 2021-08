Comment jouer a EUROMILLIONS en ligne

Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre à jouer à EuroMillions à la fois en ligne sur votre téléphone ou votre ordinateur, et dans les points de vente de la loterie partout en France.

Pour chaque pari, vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort pour avoir une chance supplémentaire de devenir millionnaire. Jouer au loto en ligne ici.

Sélectionnez vos numéros

Pour jouer à EuroMillions, vous devez sélectionner cinq numéros principaux de 1 à 50 et deux étoiles de 1 à 12.

Lorsque vous jouez en ligne, vous devez choisir vos numéros, ou vous pouvez les faire générer automatiquement pour vous.

Choisissez le nombre de blocs que vous voulez jouer

Le ticket est divisé en blocs séparés, chacun avec une grille de 50 numéros principaux et 12 étoiles.

Remplissez un bloc pour chaque combinaison unique que vous voulez jouer. Vous pouvez également jouer un pari “multiple” en sélectionnant six numéros principaux ou plus et/ou trois étoiles ou plus dans un bloc. Veillez alors à préciser sur votre ticket le nombre de numéros supplémentaires que vous avez choisis.

Sélectionnez vos jours de tirage

Que vous jouiez en ligne ou en magasin, vous devrez décider pour quels jours de tirage acheté vos billets.

Lorsque vous jouez en ligne, vous pouvez choisir le prochain tirage disponible ou l’option hebdomadaire pour la semaine suivante (deux tirages : mardi et vendredi).

Payez vos billets

Il en coûte 2,50 £ pour chaque bloc que vous remplissez pour un tirage EuroMillions. Le prix augmente donc proportionnellement si vous jouez plusieurs blocs ou si vous sélectionnez plus d’un tirage.

Dès que vous aurez payé vos billets, vous recevrez également un code pour chaque pari que vous avez acheté. Le coût du jeu est inclus dans le prix de votre billet. Les tirages ont lieu chaque mardi et vendredi en même temps que le tirage principal de l’EuroMillions.

Gardez votre billet en sécurité

Lorsque vous achetez un billet chez un détaillant, il est de votre responsabilité de le conserver en sécurité, car vous ne pourrez pas collecter ou gagner de prix sans lui.

Si vous gagnez un prix, vous devez le retirer dans les trois mois suivant le tirage au sort. Il ne sera pas possible de récupérer un prix après l’expiration de la période de trois mois.

Vérifiez vos résultats

Si vous avez joué chez un détaillant, vous devez vérifier vos résultats car vous ne serez pas automatiquement informé du prix que vous avez gagné. Les joueurs en ligne seront informés automatiquement s’ils gagnent un prix.

Après un tirage, vous pourrez consulter les résultats du jeu principal EuroMillions, ainsi que les combinaisons gagnantes sur la page des résultats.

Jouer des paris multiples

Pour jouer un pari multiple, il suffit de choisir entre six et dix numéros principaux et/ou entre trois et cinq étoiles. Toutes les combinaisons de cinq numéros et de deux étoiles de votre sélection participent au tirage au sort. Par exemple, si vous jouez un pari multiple avec six numéros principaux et deux étoiles, vous inscrirez six combinaisons dans le tirage. Chacune de ces combinaisons serait un pari distinct, et vous devriez donc payer pour chacune d’entre elles.

C’est un moyen rapide de placer plus de paris et d’augmenter vos chances de gagner, mais le prix augmente en fonction du nombre de combinaisons que vous jouez. Ici, vous pouvez jouer à EuroMillions en ligne.