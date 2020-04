Comment naviguer en toute sécurité en travaillant depuis votre domicile

, y compris le streaming de contenu restreint, le torrent et le partage de fichiers P2P etc. Pourtant, une extension VPN de navigateur est une alternative légère pour une utilisation occasionnelle et consomme moins d’espace sans affecter la vitesse du réseau.

Pour mieux comprendre, un logiciel VPN est celui qui vous offre des fonctionnalités de plus avancées et de meilleurs protocoles de cryptage. D’autre part, une extension VPN est principalement un service facile à configurer et se connecte au moment de l’utilisation. En outre, les navigateurs populaires tels que Firefox fournit un bouton d’accès en un clic pour activer l’extension VPN firefox et démarrer la navigation en toute sécurité..

Pour répondre à nos lecteurs et leur fournir une solution facile, nous avons choisi la meilleure extension VPN surtout pour ceux qui utilisent le navigateur Web Firefox.

PureVPN étant une extension VPN populaire a franchi une étape importante d’environ 3 millions d’utilisateurs. Il s’agit d’un service VPN complet basé à Hong Kong et fournit des extensions dédiées aux navigateurs les plus utilisés tels que Chrome et Firefox.

Le plus grand avantage des utilisateurs de PureVPN est qu’ils n’ont pas à faire face aux limites de bande passante que la plupart des VPN gratuits possèdent. De plus, un utilisateur connecté à l’extension PureVPN bénéficie d’un service convivial et simple. PureVPN vous permet d’accéder aux sites web bloqués dans votre région et au contenu pour lesquels ils fournissent des commutateurs de localisation.

En activant l’extension PureVPN Firefox, vous pourrez obtenir les avantages suivants:

Protocoles de cryptage tells que AES-256; OpenVPN, L2TP / IPsec, PPTP.

Aucun enregistrement des données, quel qu’il soit – confirmé par un audit indépendent Altius IT.

Garantie de remboursement 31 jours.

Actuellement, PureVPN propose une offre spéciale d’essai de 7 jours à € 0,99 surtout pour ceux qui travaillent à domicile en raison du verrouillage de COVID-19. À la fin de l’essai, vous serez redirigé à leur plan régulier d’un an avec une réduction de 47%. Il s’agit d’une offre à durée limitée, alors n’attendez pas et profitez de cette offre spéciale de PureVPN dès maintenant!