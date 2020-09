Comment nettoyer son e-réputation sur internet ?

Terme apparu au début des années 2000, l’e-réputation est un néologisme intimement lié à la naissance de l’internet. En effet, depuis l’apparition de cet outil, son usage s’est largement répandu dans l’ensemble du monde. Il est donc devenu un instrument de visibilité et de vente nécessaire pour tout acteur en ce XXIe siècle.

Toutefois, l’e-réputation ne va pas toujours dans le bon sens. Elle peut être entachée par de nombreux facteurs. Dans ce cas, il faut chercher à la nettoyer afin de restaurer une image positive sur le net.

Surveiller son e-réputation digitale

Comme vous pouvez le deviner à travers l’introduction, l’e-réputation s’inscrit dans un contexte où l’internet est le meilleur outil pour avoir de la visibilité dans le monde.

Il peut s’agir d’une visibilité pour sa marque, son entreprise ou pour sa propre personne.

Dans l’un ou l’autre des cas, pour l’obtenir, il faut maitriser les principaux vecteurs de la visibilité sur le web :

les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter…) ;

les sites d’avis (Avis Google, Tripadvisor, Yelp…) ;

les blogs et les forums ;

les moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing…) ;

etc.

Surveiller son e-réputation digitale : les facteurs à la base d’une mauvaise e-réputation

Le principal facteur à la base d’une mauvaise e-réputation est l’absence de veille. En effet, pour avoir une bonne renommée sur la toile, surveiller son e-réputation digitale est la première des choses à faire. Cela passe donc par le suivi systématique des retours d’expériences client pour le cas des entreprises, mais surtout la présence et la proximité avec les internautes sur les différents outils digitaux.

Malgré les nombreuses précautions qu’une entreprise ou une personne peut prendre, l’e-réputation peut connaitre des périodes noires à cause des facteurs suivants :

des problèmes en interne dans l’entreprise ;

des anciens employés aigris ;

des clients ou consommateurs non satisfaits ;

des concurrents qui vous font de la contre-communication ;

etc.

Surveiller son e-réputation digitale : les stratégies à adopter

Il s’agit fondamentalement de surveiller désormais les principaux vecteurs de la visibilité sur le web.

Pour ce faire, vous disposez de plusieurs stratégies :

Stimuler la rédaction d’avis positifs de la part des consommateurs : il s’agit d’encourager vos clients à laisser des avis positifs sur votre page Facebook, dans les forums, etc. En effet, compte tenu du fait que 86 % des personnes lisent les avis avant tout achat de produit, il est impératif d’encourager ce genre de pratique et surtout de mettre à la disposition de vos utilisateurs les outils pour le faire.

Valoriser votre image et votre présence dans les premiers Serps Google : être présent dans les premiers SERPS de Google est un objectif que vous devriez absolument atteindre. Par ailleurs, la valorisation passe par l’usage de mots clés qui renvoient une image positive de l’entreprise.

Supprimer et nettoyer les contenus nuisibles sur internet : il existe plusieurs façons d’opérer ici. Le curing consiste à demander le retrait d’un commentaire jugé néfaste pour votre entreprise sur votre page, dans un forum, etc. Le droit à l’oubli vous permet de demander le retrait de tout contenu portant atteinte à la réputation de l’un de vos employés ou de vous-même, etc.

Inonder le web de contenus à forte valeur ajoutée : le flooding est une technique qui consiste à inonder le web de contenus positifs à la fois bien élaborés et bien référencés. Des rédacteurs et des référenceurs vous seront utiles pour vos sites, par contre les community managers doivent être sollicités pour la veille sur les réseaux sociaux.

Interagir avec les internautes : que ce soit sur la page de l’entreprise ou dans les forums la prise en compte des préoccupations, des avis et autres retours d’expérience des clients sont des paramètres qui revalorisent l’image de l’entreprise. Il faut également développer un bon service clientèle.

Utiliser les outils de surveillance d’e-répuation : Google Alerts est sans nul doute l’outil de veille d’e — réputation le plus connu. Cependant, il en existe bien d’autres…

L’ensemble de ces stratégies, lorsqu’elles sont bien coordonnées, vous assurent un retour en grâce sur la toile. En cas de succès, veillez donc à conserver l’avantage !

