Blade Runner 2019, le premier tome

Inspirée du roman de Philip K. Dick, Blade Runner 2019 est une nouvelle série de science-fiction des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome paru fin août 2020. Un comics de Mike Johnson, Michael Green et Andres Guinaldo qui révèle une enquête périlleuse, dans le Los Angeles fictif de 2019.

Los Angeles, 2019, une femme s’en est prise à un homme. Elle le regarde et affirme que pour chacun de ses poumons elle pourrait en tirer vingt-cinq, que pour le cœur, elle n’aurait pas plus de quinze. Par contre ses yeux et ses cornées pourraient lui permettre de prendre sa retraite ! L’homme est assis par terre, il ne peut plus bouger ses jambes. La jeune femme affirme qu’elle a été obligée de tricher pour l’emporter. Elle continue par dire que Benny n’avait plus besoin de ses jambes désormais. Elle l’a déjà arrêté, mais cette fois-ci c’est fini… Elle souhaite savoir s’il a assez de cran pour mettre fin à ses jours lui-même, sinon elle lui promet une mort lente et cruelle. Benny finit par affirmer qu’il s’appelle Benjamin et qu’il a du cran, avant d’enfoncer sa lame dans ses orbites, puis de se trancher la gorge… Ash n’en revient pas, le réplicant a réellement été doté de beaucoup de cran ! Elle rejoint son véhicule avant d’informer ses supérieurs de sa mission terminée.

Après cette mission terminée, Ash rejoint son employeur qui lui demande de mener une mission différente de ses habitudes. Au vu de ses actifs, elle a été recommandée pour enquêter sur la disparition d’une femme et de sa fille. Une recherche mouvementée et mystérieuse, qui semble cachée autre chose. Mais l’héroïne ne se laisse pas démonter par ses investigations qui ne semblent pas lui ramener beaucoup d’informations. Alors, quand elle s’investit plus loin dans l’enquête, tout semble se dérober sous ses pieds. La bande dessinée est bien menée, amenant à découvrir un univers de science-fiction, où des humains côtoient des réplicants et où une Blade Runner se lance à la recherche de la femme et de la fille de l’industriel Alexander Selwyn. Découpé en chapitres, le récit est fluide et dynamique apportant aux de réponses que de questions, permettant de garder en haleine le lecteur. Le dessin est vif, avec un trait structuré, un découpage efficace et des cadrages dynamiques.

Blade Runner 2019 est une nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome. Un comics dynamique, plaisant, offrant un thriller bien mené et découpé, entre la narration de la Blade Runner et celle de la femme en fuite…