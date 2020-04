Comment savoir si un jeu vidéo peut tourner sur ma configuration PC ?

Lors de la sortie d’un jeu vidéo, on retrouve souvent les mêmes interrogations de la part des joueurs PC. Ces derniers se demandent en effet si leur ordinateur est suffisamment puissant pour faire tourner le jeu. Nous allons donc vous dévoiler quelques astuces très faciles pour connaitre votre capacité à faire tourner un jeu selon en fonction des composants que votre machine embarque.

Configuration Requise

Lorsqu’un jeu sort, les développeurs communiquent à chaque fois deux configurations types, la configuration minimale et la configuration recommandée. En comparant simplement ces configs PC à la vôtre, vous serez en mesure de connaitre une approximation du framerate que vous pourrez obtenir sur le jeu.

De manière générale, la config minimale est optimisée pour faire tourner le jeu en 720p ou en 1080p à 30 images par seconde. Si votre machine embarque des composants plus puissants, vous pourrez donc largement dépasser ce framerate, et ainsi potentiellement atteindre les 60 FPS. La config recommandée quant à elle est généralement optimisé pour du 60 FPS en 1080p. Malheureusement, la plupart des développeurs n’indiquent pas les configurations permettant de jouer avec une résolution supérieure au 1080p. Cependant, certains le font, comme par exemple Ubisoft qui a pour habitude de nous communiquer 3 ou 4 configurations types pour chacun de ses jeux.

Évidemment, ces configs sont données à titre indicatif, et ne sont pas forcément représentatives à 100% de la réalité. En effet, d’autres facteurs peuvent avoir un impact sur vos performances, comme par exemple la version de vos pilotes graphiques. Néanmoins, ces configurations PC requises sont un bon moyen de se faire une idée sur le niveau d’optimisation du jeu.

Savoir automatiquement si un jeu vidéo peut tourner

A l’heure actuelle, il existe une multitude d’outils qui automatiquement vont vous indiquer si un jeu vidéo peut tourner sur votre PC selon des composants que vous allez entrer. En anglais, ces outils sont plus couramment appelés « Can You Run It ». En France, le site JVConfigs va venir vous aider à savoir si les composants que votre PC embarque sont plus puissants que ceux de la configuration minimale et de la recommandée. Pour cela, vous n’avez qu’a vous rendre sur le site et à sélectionner le jeu que vous souhaitez via la barre de recherche. Ensuite, vous n’aurez qu’a rentrer le modèle de votre processeur et de votre carte graphique, et le site va automatiquement vous indiquer si votre config dépasse les configurations requises.

En plus de cela, le site vous indique également les configurations requises pour faire tourner le jeu en question, accompagné d’une multitude d’informations sur le jeu, comme son score metacritic ou encore sa date de sortie.