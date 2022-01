Compte de 1 à 10, aux éditions Usborne

Compte de 1 à 10 est un livre à rabats ludique et coloré, des éditions Usborne, paru en novembre 2021. Un ouvrage plaisant, qui invite les tout-jeunes lecteurs à découvrir les chiffres de 1 à 10, à travers des flaps à soulever et des chiffres à suivre du bout des doigts.

La première page présente le chiffre un. Une question vient interpeller les enfants, invitant à soulever un flap. En effet, le cœur de la fleur présentée est à ouvrir, pour découvrir une abeille occupée. En haut de la page, le chiffre est creusé, en relief, pour pouvoir le suivre du bout des doigts, et en découvrir le graphisme. La deuxième page propose de découvrir le chiffre deux. Il va falloir compter les grenouilles qui sautent dans l’étang, en soulevant les feuilles de nénuphar. Une question offre, de nouveau, une interaction. Le chiffre deux, est également creusé, pour suivre le cheminement du graphisme du chiffre.

Ainsi de suite, à chaque page, ou double page, un chiffre est à découvrir de différentes manières. Les jeunes lecteurs le voient écrit en lettres et en chiffre. Ils doivent aussi compter les animaux cachés derrière les flaps, pour les dénombrer. Enfin, le chiffre est en relief, légèrement creusé, permettant ainsi de dessiner la forme. Le livre est ainsi très complet, pour apprendre aux enfants à compter et découvrir les nombres, de manières différentes. L’univers est interactif, attrayant, coloré et amusant, les reliefs, les flaps à soulever, pour découvrir quelques surprises. C’est riche tout en restant assez simple, pour les jeunes enfants qui apprennent à compter. Dans les chiffres creux, il y a aussi des points à compter, pour retrouver le bon chiffre. Le graphisme est moderne, épuré, simple, rond et efficace, avec de belles couleurs et des animaux adorables.

Compte de 1 à 10 est un livre animé, des éditions Usborne, captivant, bien construit et plein de fantaisie. Il invite les enfants à découvrir les chiffres, à travers l’écriture, le graphisme et le comptage, en soulevant des flaps et retrouvant des animaux adorables.