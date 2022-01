Pétales enfouis : Un Timed sentimental chez Shockdom

Les Éditions Shockdom exploite la science-fiction influençant les rapports humains dans leur collection Timed. Pétales enfouis est le nouvel opus à découvrir en one shot dans cette catégorie.

Andrew revient dans sa maison natale après plusieurs années de séparation avec son père. Suite à la maladie étrange dont sa mère a été frappée à l’époque, et dont elle est décédée, le jeune homme se rappelle d’un vœu qu’il espérait voir se réaliser.

Disponible le 14 Janvier 22, dans la collection Timed des Éditions Shockdom.

Le décor :

Périphérie de Londres … un chalet isolé, maintenant …

Andrew retrouve le nid familial qu’il a quitté depuis des années. Même si le retour est douloureux, les souvenirs remontent comme s’il ne l’avait jamais quitté. Car, malgré les vœux qu’il s’accordait à faire, en enterrant des pétales de fleurs afin qu’ils grandissent et s’épanouissent comme la nature, celle-ci n’en a retenu qu’un seul.

A présent, il ne reste que la balançoire qui s’agite au gré du vent. Et, à l’intérieur de ce chalet, le vide intersidéral. Son père est sûrement une nouvelle fois, au cimetière, devant la tombe de sa femme. Seul, sous la pluie, il passe des heures, meurtri par la perte de celle-ci. Un amour intemporel. Et, Andrew sait pourquoi il revient sans cesse : c’est parce qu’une petite voix lui dit que son père a besoin de lui.

Été 2039. La cuisine …

Tandis que son père cuisine, Andrew mange son petit déjeuner. Sa mère, elle, est une nouvelle fois plongée dans son téléphone. Elle n’entend pas la demande du père et, encore, cela déclenche une dispute. Andrew est accoutumé à ce genre de « conversation » houleuse entre ses parents depuis quelque temps. Cela fait un petit moment que Claire, sa mère, est très malade. Elle se plaint de maux de têtes intenses et le père a du mal à croire qu’il se passe quelque chose de grave.

Le temps passe, entre la perte de sa grand-mère, les disputes, les vœux, le déménagement … Lorsqu’un mystérieux « gourou » des personnes « extraordinaires » fait son apparition en ville, et que Claire se décide à aller le consulter.

Le point sur le comics :

Marco Rincione et Lucio Staiano m’avaient déjà beaucoup touché avec leur superbe ​”​Vies dessinées​”​ . C’est au tour de « Pétales enfouis » de faire son petit effet !!! On est évidemment en pleine science fiction avec cette œuvre de la collection Timed, transposée dans un futur proche. Ils exploitent ici, le pouvoir des vœux, la souffrance familiale dans un cocon déchiré. L’amour perdu, l’incompréhension. On commence le scénario par la fin de l’histoire. Puis, on fait un saut dans le passé pour comprendre petit à petit ce qui nous a mené à ce début à travers le récit des souvenirs d’Andrew, le personnage principal.

Je découvre Francesco Chiappara alias Prenzy, et ses graphismes : un style personnel signé qui reste très « shockdom ». C’est à dire, avec des illustrations sur fond noir, qui se déroule comme un storyboard coloré avec des plans très cinématographiques. On a l’impression d’être dans une série télé, menée comme une nouvelle. C’est beau, la lumière est toujours particulièrement présente, pourtant dans une ambiance narrative sombre ! C’est paradoxal mais c’est présent dans chaque œuvre publiée chez cet éditeur !

La conclusion :

Pétales enfouis est touchant par l’histoire de ce jeune garçon et de son parcours à travers le temps. J’aime particulièrement cette idée de vœux que l’ont fait en enterrant un pétale de fleur. C’est une idée assez jolie et enfantine, qui permet aux auteurs de dérouler ce récit fantastique/ science fiction qui colle avec la collection Timed chez Shockdom. On est toujours dans un mood sombre, nostalgique et malaisant. Une nouvelle oeuvre qui nous transpose dans le temps et l’espace, et nous questionne sur nos choix en tant qu’humains !