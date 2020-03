CONFINEMENT Astuce #1 : Kazidomi livre vos courses bio à domicile

Cela fait des mois que j’entends parler du site Kazidomi, une boutique en ligne de produits healthy et bio sous forme d’abonnement, au paiement mensuel ou annuel. J’ai eu la grande chance de pouvoir tester le concept et j’ai été conquise ! De plus, l’équipe propose la livraison à domicile. Inutile donc de se déplacer, ce qui va nous rendre service pendant cette (trop longue) période de confinement, alors je dis OUI !

Avec le code FRANCENETINFOS vous bénéficiez d’une réduction de 20 € sur l’adhésion !

L’idée de faire travailler des petits producteurs via Kazidomi, tout en se faisant livrer à la maison me plaît beaucoup. D’autant plus que le site réussit à nous faire économiser grâce à leur système d’abonnement justement. Au départ, j’étais un peu sceptique, puis quand je me suis abonnée, j’ai vu les prix baisser à vue d’oeil dans mon panier, allant jusqu’à moins 50 % sur certains articles. Et on ne va pas se mentir, manger sain coûte plus cher. Alors pourquoi se priver de faire des économies ?

Kazidomi : Concept, Mode de fonctionnement, Tarifs

Vous l’aurez compris, Kazidomi fonctionne sous forme d’adhésion. Ce qu’il faut retenir :

des réductions allant jusqu’à moins 50 % sur tout le site

une sélection de plus de 3500 produits aux compositions irréprochables

et bien sûr, des économies réalisées sur l’année

Kazidomi est un site simplissime d’utilisation. Il faut simplement choisir si vous souhaitez vous souhaitez payer votre abonnement mensuellement ou annuellement. Les abonnements ne sont pas chers et ils permettent de profiter de prix beaucoup plus intéressants sur tous les produits. Deux solutions s’offrent à vous, à savoir :

Paiement mensuel : 10 €, soit 120 €/an

Paiement annuel : 80 € au lieu de 100 € en ce moment même, soit 7 €/mois ( et avec le code FRANCENETINFOS vous déduirez 20 € à l’abonnement qui vous reviendra à 60 €)

On ne va pas se mentir, l’adhésion annuelle est nettement plus avantageuse !

Comment s’abonner à Kazidomi ?

s’enregistrer ( en 3 minutes top chrono)

ajouter l’adhésion au panier et bénéficier automatiquement de réduction sur le panier

commander au rythme souhaité, et recevez les produits à domicile au meilleur prix

connaître en temps réel le montant des économies

Pour ce dernier point, je tenais à vous dire que j’ai moi-même vérifié que cela été vrai. Et j’ai été bluffée, car OUI c’est bien réel. Les prix sont vraiment plus avantageux avec l’adhésion, il n’y a pas photo. On a vraiment l’impression d’être un client privilégié. C’est ce que j’aime tout particulièrement.

Le catalogue en ligne est hyper large. La sélection est riche. J’ai été agréablement surprise. J’ai pu retrouver les marques que j’ai l’habitude d’acheter chez des boutiques bio à proximité de mon domicile. Et bien moins cher ! J’ai aussi fait la découverte de nouveaux produits, de nouvelles marques, de belles pépites que l’on ne trouve nulle part ailleurs. De belles alternatives Vegan sont aussi proposées dans diverses catégories de produits.

Facile à utiliser, l’interface est très soignée. Le système de recherches est simplissime. Et ce n’est pas un petit détail, je trouve. Faire ses courses en ligne est devenu un vrai plaisir. On voit bien les produits, les photos sont nettes.

Kazidomi : une boutique bio à la sélection très large

Sur Kazidomi, on ne trouve pas que de la nourriture. Un peu comme un magasin, on peut acheter tout un tas d’indispensables santé, beauté, soins pour adultes, pour enfants et même pour bébés. Ainsi que des produits pour la maison. En bref, des produits 100 % clean.

À noter que les frais de livraison sont offerts à partir de 59 €.

Cerise sur le gâteau, Kazidomi possède un système de parrainage très intéressant qui vous permet de cumuler des bons d’achat à dépenser en ligne.

Et en période de confinement, cela donne quoi ?

Kazidomi répond présent en cette dure période de confinement. Le but n’étant pas de dévaliser la boutique en ligne, on est d’accord, mais de veiller à ce que nous puissions nous approvisionner, faire nos courses, sans bouger de chez nous. Et ce, grâce à la livraison à domicile. Bien sûr, les délais sont un peu rallongés, entre 7 à 10 jours ouvrés. Rien d’exceptionnel, surtout lorsqu’il s’agit de garder ses bonnes habitudes, ses repères, le fait de manger sain, un plaisir au quotidien. Bien entendu, des mesures d’hygiène strictes sont prises dans la préparation des commandes.

N’oubliez pas le code FRANCENETINFOS qui vous permet de bénéficier de moins 20 € sur l’adhésion. En ce moment, l’adhésion mensuelle est seulement à 80 €. Pour 60 €, vous pourrez bénéficier de prix réduits toute l’année.

S’abonner revient aussi à rejoindre Kazidomi Share, qui vient en aide aux personnes dans le besoin. L’équipe offre des abonnements gratuits à plusieurs associations, via des infirmières, étudiants, enseignants, etc. De plus, une partie des ventes est redistribuée aux associations que Kazidomi défend. Et nous participons en nous abonnant. Belle initiative !

Si vous avez envie de tester le concept, je vous dis rendez-vous sur le site en ligne : ICI.