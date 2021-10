Cot Cot Cot ! – Loulou & Cie

C’est dans la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, qu’est paru, en septembre 2021, le livre Cot Cot Cot !, de Benoît Charlat. Un livre cartonné, carré, pour les tout-jeunes lecteurs, qui vont découvrir une histoire courte, sans trop de paroles, mais surtout amusante.

Un œuf se retrouve seul, seul au milieu de tout et de nulle part. Soudain, une poule remarque cet œuf seul. Elle le regarde, l’observe et se demande ce qu’il peut bien faire là, abandonner de tous. Elle s’approche, regarde encore. La poule est blanche et semble vouloir s’approprier l’œuf, s’en occuper, le cajoler. Elle lève une patte, pour pouvoir se mettre dessous et le couver, comme le ferait une poule pour son œuf. Elle s’installe alors, sur l’œuf, pour le garder bien au chaud. La poule blanche se pose et s’occupe de cet œuf abandonné. Alors que tout semble bien se passer, quelqu’un tapote dans le dos de la poule blanche.

L’ouvrage est amusant, adapté aux tout-jeunes lecteurs, avec peu de dialogues, beaucoup d’onomatopées et bruits. Ces sons que les enfants adoreront répéter, et qui suffisent pour une histoire courte et drôle, sur fond de rivalité, bien-être, avec une chute surprenante. En effet, à chaque double page, une nouvelle scène est à découvrir, présentant ainsi une histoire courte, pleine de rebondissements et d’amusements. Deux poules vont se disputer l’œuf, une rivalité qui amusera les enfants, avec les poules qui se poussent mutuellement et l’œuf au bon milieu de tout cela. Le livre, aux pages cartonnées, est facile à prendre en main, pour les plus jeunes, qui pourront aussi le découvrir seuls. Le dessin est simple, le trait plutôt rond, épais, avec des animaux expressifs, présentant un univers coloré et plaisant.

Cot Cot Cot ! est un album amusant, des éditions L’école des loisirs, qui propose un livre robuste, mais surtout une histoire simple et drôle, sur la rivalité de deux poules qui se disputent un œuf abandonné, et dont la chute offre un bel effet.