Bientôt la saison 4 de CANNESERIES (du 8 au 13 octobre)

La quatrième saison de CANNESERIES aura lieu du 8 au 13 Octobre. Le programme s’annonce chargé pour les passionnés de télévision et de séries, qui pourront voir en avant-première de nombreuses séries longues et courtes au Palais des Festivals et assister à des « rendez-vous » à l’Espace Miramar.

Des séries en compétition projetées en avant-première

Cette année, dix séries longues, venues de plusieurs pays (Serbie, Italie, Norvège, Russie, Argentine, Finlande, Israël, Allemagne, Espagne, France) seront en compétition. Pour cette saison 4, il n’y aura qu’une seule série française en compétition. Il s’agit de « Totems », une série d’espionnage et pleine de suspens avec notamment Ana Girardot et Niels Schneider, qui feront le déplacement sur la Croisette.

Côté séries courtes, il y aura également dix programmes en compétition, venus de Norvège, de Russie, des USA, du Canada, du Kazakhstan, de Belgique, d’Argentine , et de France.

Des séries hors compétition

CANNESERIES peut s’enorgueillir également de présenter au public quatre séries hors compétition, en présence des équipes.

La saison 2 de “Validé”, la série de Canal + portée par Franck Gastambide fera l’ouverture de cette nouvelle édition avec la projection des quatre premiers épisodes.

La saison finale de “Gomorra”, la série italienne à succès, fera la clôture du Festival, en présence notamment de Salvatore Esposito, qui fera partie du jury séries longues.

Les festivaliers pourront également voir en avant-première “Le tour du monde en 80 jours”, l’adaptation du célèbre roman de Jules Verne jours ainsi que “Sissi”, une série qui met à l’honneur la célèbre impératrice, à voir prochainement sur TF1.

Des jurys prestigieux

Nikolaj Coster-Waldau, connu pour son rôle de Jaime Lannister dans Game of Thrones présidera le jury de la compétition séries longues. Il sera accompagné de Sigal Avin, scénariste américano-israélienne (elle était en compétition officielle l’année dernière avec “Losing Alice”), Naidra Ayadi, actrice française vue notamment dans Polisse de Maiwenn et récemment dans Stillwater, Salvatore Esposito, acteur de la série italienne “Gomorra” et Marco Prince, leader du groupe FFF.

En ce qui concerne les séries courtes, la présidente du jury sera Aisling Bea. Elle sera entourée de Marie Papillon (autrice, réalisatrice et humoriste) et Assaad Bouab, acteur vu notamment dans la série Dix pour Cent.

De nombreux prix seront décernés

Lors de la cérémonie de clôture, de nombreux prix seront décernés aux séries en compétition mais CANNESERIES mettra également à l’honneur plusieurs femmes, en leur décernant des prix. Ainsi, Connie Britton (American Horror Story, The white Lotus) recevra le Variety Icon award, Phoebe Dynevor (La chronique des Bridgerton) recevra le Rising Star Award de Madame Figaro. Quant à Laurie Nunn, créatrice de Sex Education, elle sera récompensée du prix Konbini de l’engagement.

Des événements à Cannes et online

Comme chaque année, des masterclass, des tables rondes et des rencontres seront également proposées au public, à l’espace Miramar. Il sera ainsi possible de rencontrer les comédiens des “Mystères de l’amour” ou Samuel Le Bihan qui triomphe dans “Alex Hugo”.

Parmi les temps forts du festival, il y aura la projection de « Dolorès, la malédiction du pull-over rouge », un docu-fiction qui revient sur l’effroyable affaire qui a défrayé la chronique dans les années 70. Elle sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs, scénaristes et producteurs. Orelsan sera également présent pour présenter le documentaire qui lui sera consacré prochainement sur Prime Video.

Pour cette quatrième édition, CANNESERIES sera également disponible online. Les séries de la compétition seront diffusées en même temps qu’à Cannes et en replay pendant 48 heures. Il sera également possible de voir en ligne des captations des événements qui auront lieu à l’espace Miramar.

Pour plus de renseignements : https://canneseries.com