Participer aux appels mondiaux contre l’injustice

Et s’il était possible pour vous de participer à la défense des droits de personnes visées injustement dans le monde ? Que la personne à aider soit en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe etc, cela n’a pas d’importance. C’est ce que vous propose l’association Amnesty International en participant à ses “appels mondiaux”. Chaque mois, trois appels mondiaux sont publiés sur leur site et vous pouvez donc écrire une lettre ou/et envoyer un mail selon la possibilité donnée.

Le processus est simple :

Lorsqu’une adresse email est présente au niveau du destinataire, vous pouvez simplement envoyer un mail à celle-ci tout en reprenant le modèle de mail déjà proposé par Amnesty International. Vous devez également mettre en copie de ce mail l’ambassade du pays concerné (donné sur la page en question également).

S’il n’y a pas d’adresse email présente, il faudra envoyer un courrier postal dans le pays concerné. Il suffit d’écrire une lettre (avec un modèle de message déjà écrit également) et l’envoyer à l’adresse donnée par Amnesty.

Pour mieux comprendre le processus (très simple et rapide), je vous invite à aller voir directement sur la page d’Amnesty International dédiée aux appels mondiaux.

Il y a des cas particuliers :

Si le destinataire principal a une adresse mail mais que le destinataire à mettre en copie n’en a pas, il vous faudra alors faire deux courriers postaux séparés. Mais si le destinataire principale n’a pas d’adresse email mais que le destinataire à mettre en copie en a une, vous pouvez scanner votre lettre écrite à envoyer au destinataire principal et à scanner pour le destinataire en copie.

Lorsqu’il y a les deux emails présents, vous pouvez directement envoyer votre mail, cela vous fera économiser des timbres ! :-)

Voici une petite vidéo pour mieux comprendre les missions d’Amnesty International, il y a également d’autres moyens pour vous d’aider et d’agir (notamment signer des pétitions également trouvables à travers le site d’Amnesty). Vous pouvez également aller voir sur le site anglophone de Amnesty qui vous proposera d’autres types d’appels mondiaux mais il faudra cette-fois ci réécrire le message en anglais.

C’est un geste qui est assez rapide et peut facilement s’ancrer dans notre routine au quotidien : in fine, qui peut faire des miracles et sauver des vies. Des injustices peuvent arriver à tout le monde à tout moment de la vie, il est donc important de s’entraider et d’aider à notre échelle des personnes du monde entier. Grâce aux appels mondiaux, des victoires sur des injustices ont donc pu se réaliser. Grâce à vous, grâce à nous tous, nous avons le devoir de s’entraider et que chaque personne puisse vivre en paix. Merci à vous, merci pour eux.