Octobre Rose : à Nice, le groupe 3A Hôtels La Collection se mobilise pour la troisième année consécutive

Durant tout le mois d’octobre 2020, les établissements du groupe niçois 3A Hôtels La Collection se joignent pour la troisième année consécutive à la campagne « Octobre Rose » pour la recherche contre le cancer du sein.

Tous unis pour une même couleur dans les hôtels du groupe

Imaginée en 1994 par l’association Ruban Rose (anciennement Cancer du Sein, Parlons-en !), cette campagne annuelle vise à mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, de sensibiliser, d’informer et de réunir des fonds pour aider les chercheurs et les soignants. Très actifs dans les actions caritatives (le groupe 3A Hôtels La Collection soutient également le Secours Populaire et a mis en place des offres dédiées aux personnel soignant durant et après le confinement), l’Hôtel West End, l’Hôtel Aston La Scala et l’Hôtel & Plage Beau Rivage renouvellent cette année leur participation à la campagne « Octobre Rose » .

Du 1er au 31 octobre 2020, les trois hôtels classifiés 4 étoiles, offriront à leurs nombreux visiteurs la possibilité de participer à cette belle cause en leur proposant de sélectionner l’option « Octobre Rose » avec un supplément de 5 euros pour tout séjour entre le 1er et le 31 octobre 2021. Ils auront aisni droit à un accueil VIP en chambre avec décoration et gourmandises à leur arrivée. A la fin de leur séjour, le groupe 3A Hôtels La Collection s’engage à reverser 25% des bénéfices à l’association Ruban Rose. Il suffira de réserver sur les sites officiels des hôtels ou directement par téléphone en contactant la centrale de réservations.

Un dessert rose dans les restaurants

De plus, les 4 restaurants du groupe (Le Siècle de l’Hôtel West End, l’Horloge et le Moon Bar de l’Hôtel Aston La Scala et la Plage de l’Hôtel Beau Rivage), ont tous imaginé à leur carte un dessert rose, aux couleurs de la campagne. pour lequel 50% du montant sera également reversé à la campagne « Octobre Rose ».