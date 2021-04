CyberLink présente PowerDVD 21, pour la lecture et le streaming multimédia

CyberLink Corp annonce aujourd’hui la sortie de PowerDVD 21, la dernière version de son logiciel de lecture de films et de médias primé, qui permet aux utilisateurs de regarder des Blu-ray 8K, 4K HDR et un large éventail de formats multimédia sur téléphones mobiles, tablettes, téléviseurs, PC et ordinateurs portables. PowerDVD 21 s’appuie sur la technologie multimédia de pointe de CyberLink pour offrir une interface utilisateur encore plus complète et intuitive, ainsi qu’un visionnage et un streaming basés sur le cloud pour profiter de tout contenu dans la meilleure qualité possible partout et à tout moment. Avec un gestionnaire de médias intégré facile à utiliser pour organiser automatiquement toutes médiathèques, que ce soit photos, vidéos, musiques ou bien même des films Blu-ray et DVD.

Il n’a jamais été aussi essentiel d’offrir une expérience multimédia multiplateforme. Plus de 80% des consommateurs possèdent désormais deux appareils connectés ou plus – avec une augmentation de 30% du temps passé sur des applications mobiles de streaming vidéo. PowerDVD 21 intégre et optimise l’ensemble de l’expérience mobile pour répondre à cette tendance exponentielle. En se synchronisant avec le Cloud de CyberLink, PowerDVD 21 offre une expérience multiplateforme complète où les utilisateurs peuvent interrompre la lecture sur un appareil et la reprendre automatiquement sur un autre (PC ou smartphone). PowerDVD 21 étend également l’accès à une collection multimédia aux amis et à la famille en générant des liens partageables qui permettent la lecture du contenu simplement depuis un navigateur internet. PowerDVD 21 est le choix parfait pour les groupes de personnes souhaitant partager une médiathèque via le cloud-streaming. PowerDVD 21 offre également un streaming intégré via Apple TV et Amazon Fire TV.

“Reconnu comme le lecteur de films et de médias n°1 au monde, PowerDVD continue d’être le pionnier de la lecture multimédia en offrant constamment à nos millions d’utilisateurs de nouvelles fonctionnalités innovantes” a déclaré Jau Huang, CEO de CyberLink. “Avec l’optimisation et l’intégration du Cloud de CyberLink et les améliorations apportées à l’interface, nous sommes fiers d’annoncer que PowerDVD 21 est plus qu’un simple lecteur Blu-ray et DVD. C’est la solution ultime de divertissement à domicile.”

En plus d’offrir une nouvelle expérience de lecture et de partage multiplateforme, PowerDVD 21 bénéficie d’un certain nombre de fonctionnalités de pointe, telles qu’une base de données complète d’informations et d’illustrations de couvertures, ainsi que des fonctions uniques de reconnaissance faciale assistée par l’intelligence artificielle. Le tout en garantissant une lecture audio et vidéo meilleure que l’original pour Blu-ray, Blu-ray Ultra HD et DVD, ainsi qu’une prise en charge des principaux formats de fichiers, codecs pour vidéos 360° et de l’audio spatial pour des vidéos VR ultra réalistes. PowerDVD 21 est disponible dans une variété d’options d’abonnement ou en licence perpétuelle.

En 2020 CyberLink a introduit PowerPlayer 365, une alternative simplifiée à PowerDVD pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin de lecture DVD ou Blu-ray. En 2021, PowerPlayer 365 offre désormais une prise en charge améliorée de la lecture des médias 4K et 8K, y compris des vidéos YouTube. De plus, avec les améliorations TrueTheater®, PowerPlayer365 offre aux utilisateurs une expérience cinématographique à domicile pour tous les contenus.

Disponibilité de PowerDVD 21

PowerDVD 21 est disponible dès aujourd’hui dans la boutique en ligne de CyberLink.

Tarifs :

PowerDVD 365 : 54.99€ pour 12 mois

PowerDVD 21 Ultra : 99,99€

PowerDVD 21 Pro : 74,99€

PowerDVD 21 Standard : 59,99€

CyberLink PowerPlayer 365 : 39.99€ pour 12 mois / 9.99€ par mois