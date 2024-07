David Jarre, son spectacle “Mosaic” en tournée 2024-2025

Partagez





David Jarre annonce les dates de sa tournée pour son spectacle intitulé Mosaic. L’une des dates phares se tiendra à Paris, au prestigieux “Le Trianon”, le 1er décembre 2024. Billetterie ouverte !

Mêlant magie, mentalisme et illusion, David Jarre fait partie de cette élite de talents singuliers et imprévisibles, qui défient toute catégorisation. Sa maîtrise du mentalisme impressionne et captive son public, le transportant dans un univers fascinant où réalité et illusion se confondent.

Un one-man-show captivant

Ce premier one-man-show de l’artiste franco-britannique promet de transporter ses spectateurs dans un monde où les illusions transcendent toute logique. Grâce à son charisme scénique et son talent de magicien, David crée une atmosphère envoûtante où l’impossible devient possible. Capable de lire dans les pensées du public et de prédire des choix aléatoires, il laisse ses spectateurs à la fois bluffés et émerveillés.

Un succès croissant

Depuis 2022, David Jarre est devenu un habitué des plateaux télévisés, apparaissant régulièrement dans des émissions telles que « Vivement Dimanche » et « C à Vous ». Il a également émerveillé un public d’illustres personnalités lors d’événements privés.

En tournée pour vous bluffer !

Le public est invité à rejoindre David Jarre au Trianon dès le 1er décembre, mais aussi lors de ses spectacles prévus à Marseille, Pully (CH), Lyon et Lille en novembre 2024. La tournée se poursuivra en 2025 à Bordeaux, Toulouse, Besançon, Seyssinet-Pariset et Annecy, offrant un voyage bluffant et déconcertant dans un univers où l’illusion défie toute logique, laissant les spectateurs ébahis et émerveillés.