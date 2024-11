J’habille mes amies les fées de Noël, une activité ludique

Plongez dans la féerie des fêtes avec J’habille mes amies : Les fées de Noël, le nouveau livre des éditions Usborne, et préparez-vous à émerveiller vos enfants ! Ce livre est bien plus qu’une simple activité créative : c’est une invitation à habiller de jolies fées de Noël, à décorer des scènes magiques et à laisser libre cours à l’imagination des plus petits.

Avec ses 12 magnifiques illustrations, chaque page transporte les enfants dans des univers enchanteurs où des fées virevoltent parmi des paysages hivernaux, scintillant de magie. Imaginez des baies colorées, des arbres couverts de givre, et des flocons de neige dansant dans l’air frais. Les petites fées, prêtes à être habillées, attendent avec impatience que vos enfants choisissent leurs plus belles tenues grâce aux autocollants.

Le concept ? Simple et efficace : plus de 300 autocollants pour habiller les fées selon les envies de chacun ! Qu’il s’agisse d’une robe brillante, d’une couronne de flocons, ou d’une cape de velours, les possibilités sont infinies. Chaque page est une nouvelle opportunité de créer des scènes féériques, et les petites mains seront ravies de manipuler les autocollants pour donner vie à leurs idées. Un moment créatif parfait pour la saison, mais qui peut se prolonger bien au-delà des fêtes !

300 autocollants pour habiller les fées de Noël !

Prenons un exemple : sur l’une des pages, trois fées attendent au milieu d’un paysage de baies et de neige. L’enfant pourra leur choisir des habits scintillants, des accessoires hivernaux et les placer avec précision pour créer son propre décor. Et ce n’est pas tout ! La reine Juliana, véritable reine des neiges de ce livre, se transforme dans un cadre hivernal majestueux où le givre brille et les flocons volent. Là encore, les autocollants permettent d’habiller cette figure royale d’une tenue éblouissante, tout en décorant l’arrière-plan de flocons et de détails scintillants.

Ce qui rend ce livre si spécial, c’est qu’il ne se contente pas de stimuler la créativité. Il éveille aussi les sens, en offrant aux enfants une expérience tactile avec les autocollants et visuelle avec les illustrations détaillées. Un vrai régal pour les petits artistes en herbe !

Ainsi, J’habille mes amies : Les fées de Noël sera le compagnon idéal pour entrer dans l’esprit festif de la fin d’années tout en s’amusant. Avec plus de 300 autocollants et une multitude d’illustrations féeriques, ce livre est une belle manière de stimuler l’imagination et la créativité des enfants, tout en les immergeant dans la magie de Noël.

Un must pour cette période de l’année, et même après !

Commandez à 7,50€ sur Amazon ICI >>