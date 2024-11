La Femme au Bouquet au Guichet Montparnasse

Driss Touati propose une mise en scène unique, où se mêlent réflexion et poésie. Nina Karacosta, dans ce « seule sur scène », nous ensorcelle avec une interprétation d’une grande finesse, tout en subtilité, oscillant entre ombres et lumières, incarnant une femme habitée de souvenirs profonds.

Que cachons-nous derrière nos mots ? Quels secrets se dissimulent sous la surface de nos paroles ?

Une femme sur un chemin, cueille des fleurs sauvages. Un visage lui revient, celui d’un homme à qui elle a confié ses blessures. À mesure qu’elle se remémore leur rencontre, elle confectionne un bouquet de fleurs sauvages.

Le rire, la complicité entre les deux, alternent avec une parole plus grave. Différentes temporalités parcourent le texte : le présent, avec sa présence dans le champ, le passé, où elle converse avec l’homme et un temps plus lointain qui regarde certains événements de sa vie, comme la mort de sa mère, son départ de l’Institution, ses conversations fantasmées avec les écrivains qu’elle aime…

Ce foisonnement mental va libérer en elle une parole enfouie, inattendue, qu’elle n’aurait jamais cru pouvoir dire.

Mise en scène : Driss Touati

Avec Nina KARACOSTA

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Jusqu’au 10 novembre 2024 – vednredi, samedi 20h30 / dimanche 16h30

Guichet Montparnasse – 15 Rue du Maine, 75014 Paris

Téléphone : 0143278861

Tarifs à partir de 14,90 euros

Durée 75 mn