Débats nuls – La bonne vague

Débats nuls est un jeu d’ambiance, qui va agiter les soirées, édité par La bonne vague, un média qui écume le Made in France. Le média présente son premier jeu de société, un jeu de cartes simple, qui met à l’honneur les débats clivants et humoristiques.

Surfant sur la vague et l’engouement des jeux de société, La bonne vague présente son premier jeu de société. Un jeu de cartes et un jeu d’ambiance, qui vient se placer au cœur des habitudes de consommation loisir des Français. Le jeu se veut donc simple, efficace et d’ambiance, pour agrémenter les soirées ou apéritifs entre amis ou en famille.

La petite boîte rectangulaire propose un jeu, pour les enfants à partir de 14 ans, à partir de 3 joueurs et pour une partie entre 5 minutes à 4 heures ! La boîte cache 65 cartes et les règles du jeu. Le but du jeu est de gagner des points, en remportant des cartes Débats nuls, mais aussi des cartes Spéciales. Un joueur est désigné pour devenir le premier arbitre. Les cartes doivent être mélangées et les deux premières des Débats nuls. Le jeu reste simple, avec, pour chaque tour, un arbitre et deux débatteurs. L’arbitre énonce le débat et pose la carte face visible. Il désignera également qui argumentera tel ou tel point de vue. Lorsqu’il n’y a plus d’arguments, la manche se termine et l’arbitre décide qui est le plus convaincant.

Des cartes Spéciales proposent de dynamiser le jeu, offrant des bonus. Le gagnant prend la place de l’arbitre. En citant des arguments nuls, les joueurs peuvent également gagner des points. Ces arguments nuls se trouvent au verso des cartes. Les points se voient attribuer par l’arbitre, à chaque joueur, à la fin du débat, s’il les cite lors de leur argumentaire. Ces points supplémentaires, viennent également bousculer les manches du jeu. Le jeu reste très amusant, offrant des débats farfelus, honteux ou drôles. Les parties se montrent parfois très mouvementées et bruyantes, mais offrent toujours une bonne soirée, pleine d’humour.

Débats nuls est un jeu de cartes, un jeu d’ambiance, du média La bonne vague. Un jeu de société simple, plutôt efficace et accessible, permettant de s’amuser de sujets anecdotiques, et de débattre sur des sujets franchement pas importants, pour s’amuser, sans se prendre la tête et rigoler. Un jeu à sortir, pour les fêtes de fin d’année, ou à glisser au pied du sapin de Noël !

