Décoration : l’ouvrage de référence du design intérieur !

Attention, livre exceptionnel, pas seulement par son sujet – une promenade dans les 400 plus beaux intérieurs créés dans des résidences privées depuis le début du XXe siècle mais aussi par la qualité des photos et des textes richement documentés.



« Nous avons décidé de sélectionner les intérieurs plébiscités par les professionnels et les spécialistes internationaux du design et de la décoration. Notre objectif est d’offrir une vision aussi complète que possible du monde du design et de la décoration intérieur depuis le début du siècle dernier jusqu’à nos jours. » C’est par ces mots que William Norwich éditeur de Phaidon et journaliste de mode et de dsign intérieur présente cet ouvrage exceptionnel.

Ce très beau livre vous entraine à la découverte de propriétés d’exception agencées par des figures de l’architecture d’intérieur telles Elsie de Wolfe, Charlotte Perriand et Jean Prouv, de stars contemporaines telles Paola Navone, India Mahdavi ou encore Vincent Darré. On y découvre l’intérieur chic de demeures de grands couturiers, notamment de ceux de Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, mais aussi d’artistes dont Pablo Picasso et Yves Klein. Ranchs posés au coeur du désert, villas de bord de mer ou pièces minuscules aux allures d’écrins, ces intérieurs prestigieux nous plongent dans la douce nostalgie d’un certain chic quand d’autres révèlent de véritables trésors au bout du monde. Château somptueux, hôtels particuliers, penthouses de luxe, boiseries décorées, canapé régence orné de tapisseries, plafond peint, lit à baldaquin, tableaux, gravures, livres, porcelaines entrainent le lecteur hors du temps, à la rêverie d’une douce contemplation méditative. A travers des clichés de très belle qualité aux éclairages parfaits, ces superbes intérieurs racontent aussi bien l’histoire des lieux que des occupants. Derrière ces portes, ces chambres, ces cabinets de travail, ces bibliothèques et ces ravissants jardins secrets, l’ambition de cet ouvrage qui déploie son panorama, avec ses saveurs, ses anecdotes est de mettre en lumière les styles les périodes et les tendances qui passeront à la postérité. Chaque photo est accompagnée d’un texte informatif qui éclaire le lieu et son contexte : l’identité du concepteur et du commanditaire, la démarche esthétique la mise en oeuvre, les contingences techniques et le style. Des intérieurs qui sont avant tout des maisons où il fait bon vivre où le temps semble éternel, immuable. Cette collection de luxe que l’on aime feuilleter et re-feuilleter est disponible en deux couvertures de velours de différentes couleurs, bleu nuit et en jaune safran.

Jean-Christophe Mary

Editeur : Phaidon

ISBN: 9780714879987