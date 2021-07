Découvrons ensemble le monde du vivant est un documentaire, des éditions Usborne, pour les jeunes lecteurs et curieux, paru en avril 2021. Un univers coloré pour ce livre original fait de plein de flaps à soulever, pour découvrir le monde et la biologie.

Le livre débute directement avec une double page pleine d’informations, présente le monde du vivant, être vivant et organisme. L’être vivant est reconnu parce qu’il bouge, mange, grandit, se reproduit, a besoin de gaz, se débarrasse des déchets et réagit. Puis, ce sont les personnages qui étudient la biologie, les biologistes, qui sont présentés. Il y a ceux qui travaillent en laboratoire et ceux qui explorent sur le terrain, notamment en jungle profonde. C’est en bas de la page, après avoir découvert les différents organismes étudiés, que les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver le sommaire, comme une frise, avec les différentes parties suivantes à lire.

Le livre est très complet, plutôt dense et orignal, avec une double page à découvrir dans l’autre sens, c’est-à-dire que les enfants vont devoir tenir debout le documentaire. Beaucoup de flaps sont à soulever, pour découvrir et obtenir des informations supplémentaires sur tous les sujets évoqués autour du monde du vivant et de la biologie. Minuscules et grands sont à découvrir et observer dans cet ouvrage fascinant, entre bactéries et grands arbres, animaux qui vivent de nos jours et animaux du passé. Le livre est foisonnant de détails, illustrations et petits paragraphes à lire pour découvrir et comprendre le monde du vivant, la vie, les micro-organismes, les plantes, les animaux, le corps humain, les communautés et la planète. Le dessin est moderne, plaisant, coloré, plutôt rond, simple et efficace.

Découvrons ensemble le monde du vivant est une belle invitation des éditions Usborne, qui propose aux enfants et jeunes curieux, à entrer dans l’univers coloré et passionnant de la biologie, avec toutes sortes d’organismes, de la plus petite bactérie au plus grand des arbres, en passionnant par les animaux et les êtres humains.