Even – La bande dessinée originale de Zidrou

Even est une bande dessinée de Zidrou et Alexei Kispredilov, parue aux éditions Delcourt, en juin 2021. Une dystopie sexuelle, pour public averti, qui entraine les lecteurs dans les méandres, les fantasmes et les pulsions de quelques personnages, dans leur intimité, sur fond de polar.

Un communiqué du ministère de la santé de la communauté européenne présenté l’érospital de Montpellier 2. Un centre thérapeutique agréé par le ministère de la santé de la communauté européenne. Le centre en question veut élargir le champ de la santé publique à l’intimité sexuelle, qui a toujours visé à améliorer le bien-être socio-affectif de chaque citoyen et, par là même, celui de la société entière. Les services sont cependant uniquement accessibles aux Swiiits et sont formellement interdits aux ugs. Dans le cadre du programme euro-communautaire de réhabilitation émotivo-sexuelle l’érospital propose un large choix de traitements individuels, de couple, voire de groupe. Quelles que soient les préférences sexuelles, selon les pratiques sexuelles légales, les organigrammes permettent de calculer et d’améliorer le coefficient de jouissance.

C’est un curieux monde qui est à découvrir, un futur qui mise sur la santé sexuelle, l’intimité de chacun, dans un monde où il y a d’un côté, les beaux, qui ont les droits sur tout, puis de l’autre les moches, qui ne sont pas grand-chose ! L’esthétique compte, tout comme le plaisir, avec cet érospital qui va devenir le théâtre d’une enquête menée par une journaliste. La bande dessinée est originale et surprenante, présentant quelques personnages dont un homme qui ne se remet pas du suicide de sa femme. C’est par une thérapie sexuelle que l’on tente de le soigner, mais rien ne fonctionne. Jusqu’au jour où une employée, considérée comme une ug, vient prétendre que sa femme ne s’est pas suicidée. Sur un fond de polar, plutôt plaisant, on découvre un monde du contrôle de l’intimité, plutôt gênant, mais bien mis en place dans ce récit. Le dessin est plaisant, avec un trait strict, moderne et expressif.

Even est un one shot surprenant et original, des éditions Delcourt, qui invite un polar dans un monde où la ségrégation est esthétique, et où le contrôle de l’intime par l’autorité, sous raison de santé est maître…