L’anomalie – Certains secrets devraient rester enfouis

L’anomalie est un roman, en format poche, de Michael Rutger, paru aux éditions Bragelonne, en juin 2021. Un thriller captivant, haletant et oppressant, plutôt bien mené, où l’aventure trépidante va rapidement se mêler à l’angoisse et l’horreur.

Noolan Moore est le narrateur de son aventure. Il explique qu’il leur a fallu six heures pour rallier le Grand Canyon en partant de Los Angeles. Malgré la conduite sportive de Ken, c’est en fin d’après-midi que toute l’équipe est arrivée à l’hôtel. Tout le monde avait chaud et était heureux de quitter la voiture, la Kenmobile. Un gros SUV Lexus, plutôt vieux, qui était bien rempli, entre les bagages pour cinq et l’équipement vidéo de Pierre. Aussi, entre la fournaise et le confort tout relatif, le trajet avait été long… L’hôtel, dans lequel l’équipe s’était arrêtée, était situé à une trentaine de kilomètres du Grand Canyon. Un établissement convenable que Molly avait réservé.

Le récit est assez plaisant, présentant tout d’abord un personnage attachant un archéologue plutôt amateur, qui s’embarque, avec une petite équipe, dans une mission dans le Grand Canyon. Il veut faire découvrir une mystérieuse grotte, une caverne condamnée… L’équipe peu expérimentée va devoir escalader, dans le Grand Canyon, puis arpentée dans un dédale de galeries, dans cette mystérieuse grotte qui va rapidement devenir terrifiante. Le roman est étrange, haletant, captivant et oppressant, avec ce héros plutôt attachant. Les évènements s’enchainent, les phénomènes étranges aussi, sans trop d’explications, mais l’histoire est tellement prenante et angoissante, qu’elle se lit assez facilement. Le thriller est exaltant, terrifiant, et assez bien mené et rythmé.

