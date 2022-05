Demain nous appartient : rencontre avec Jennifer Lauret

Depuis qu’elle est enfant, Jennifer Lauret enchaîne les rôles à la télévision si bien que les téléspectateurs ont l’impression de la bien connaître, comme si elle faisait en quelque sorte partie de la famille. Elle a été la fille de Véronique Genest dans Julie Lescaut, celle d’Annie Duperey dans Une famille formidable, deux séries qui ont marqué le public. Pendant plusieurs années, elle a fait partie de l’équipe de camping paradis. En ce moment, c’est sur TF1 dans Demain nous appartient que les téléspectateurs ont pris l’habitude de la retrouver tous les jours. Depuis plusieurs mois maintenant, elle interprète l’avocate Raphaëlle Perraud, l’ex-femme du procureur Xavier Meffre avec lequel elle a eu deux filles, désormais adolescentes. Nous avons rencontré Jennifer Lauret lors de la cinquième édition de Canneseries. Elle nous a parlé de son personnage et de la série, dans laquelle elle s’épanouit.

France Net Infos : Vous avez intégré la série depuis quelques mois maintenant. Comment votre arrivée s’est-elle passée ?

Jennifer Lauret : Très bien ! J’étais très contente d’intégrer DNA. Cela va faire un an en juillet et je n’ai pas vu le temps passer !

France Net Infos : C’est la première fois que vous jouez dans une série quotidienne. Quelles différences avez-vous pu constater avec les autres séries que vous avez faites précédemment ?

Jennifer Lauret : Le rythme de travail n’est pas du tout le même. Sur DNA, on a trois équipes de travail avec trois réalisateurs. En une journée, on tourne l’équivalent d’un épisode. Ca va très vite. On a le scénario et les scènes à jouer quinze jours avant. C’est donc un renouvellement permanent. Ce rythme de travail est vraiment propre aux séries quotidiennes.

France Net Infos : Vous connaissiez déjà plusieurs acteurs et notamment Kamel Belghazi avec qui vous étiez dans Une famille formidable.…

Jennifer Lauret : Oui, mais, en définitive, je l’ai ai très peu croisé car nos personnages n’ont pas eu trop de contacts jusqu’à présent.

France Net Infos : Raphaëlle est amoureuse en ce moment… Elle semble épanouie enfin !

Jennifer Lauret : C’était important pour elle d’exister en tant que femme et de se sentir aimée et de pouvoir être épaulée. Elle éprouvait ce besoin d’avoir un homme dans sa vie. C’est chouette pour elle ! Elle entame un nouvel épisode dans sa vie.

France Net Infos : Raphaëlle est très proche de Chloé, qui a été la compagne de son ex-mari. Certains téléspecateurs ont pu être un peu étonnés de voir naître une telle amitié…

Jennifer Lauret : Cela a été comme une évidence, à l’écran comme dans la vie. Avec Ingrid, on se connaissait mais on n’avait jamais vraiment eu le temps de créér des liens. En définitive, quand on a dû jouer des scènes ensemble, on est devenues très proches. On partage beaucoup de choses hors caméras. Lorsque Chloé et Raphaëlle se retrouvent, c’est tellement naturel pour nous que ça doit se ressentir à l’écran !

France Net Infos : Dans votre filmographie, vous avez eu des mères très différentes. Dans DNA, c’est Victoria Abril la mère de Raphaëlle….

Jennifer Lauret : J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec elle. J’ai eu une chance incroyable de jouer à ses côtés. Elle est exceptionnelle. J’ai été bluffée par la personne et par la comédienne. Elle décoiffe !

France Net Infos : DNA accorde une place importante aux femmes d’une quarantaine d’années, qui ont des enfants et une vie active. Qu’en pensez-vous ?

Jennifer Lauret : Les femmes sont particulièrement mises en avant dans la série. On a notre place aussi bien que des petites jeunes de vingt ou trente ans ! Je crois qu’il y a vraiment de la place pour tout le monde. Chacun peut se reconnaître et s’identifier à un personnage. Les gens regardent souvent DNA en famille. C’est un moment de partage entre les générations. C’est ce que je trouve fabuleux.

France Net Infos : DNA vous laisse-t-elle le temps pour d’autres projets ?

Jennifer Lauret : La série me prend beaucoup de temps et d’énergie. Je m’épanouis parfaitement dans DNA donc ça me va très bien ! Je n’ai pas forcément d’envies particulières aujourd’hui. Je vis pleinement ce que je suis en train de vivre. Et puis, je veux aussi garder du temps pour mes enfants et pour mon mari. On habite à Sète et on est ravis. C’est l’équilibre parfait !

France Net Infos : Quelles sont les séries que vous appréciez ?

Jennifer Lauret : Malheureusement, je n’ai pas trop le temps de regarder la télé, entre le travail, les enfants, la maison et le temps que j’essaie de m’octroyer… Je ne regardais pas DNA avant, mais, depuis que je joue dedans, je regarde quand j’ai le temps !