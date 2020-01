Des dieux et des boulettes, tome 4, La fin des haricots

La fin des haricots est le quatrième et dernier tome de la série Des dieux et des boulettes, mêlant monde réel et mythologie. Un roman pour les jeunes lecteurs, dès 9 ans, de Maz Evans et Guillaume Plantevin, paru aux éditions Nathan, en septembre 2019.

Elliot Hooper est sur le point de récupérer la dernière pierre de Chaos. Le jeune héros pousse un soupir, il est encore devant une manière horrible de mourir. Hypnos, démon du sommeil, souhaita, dans un sourire la bienvenue sur la rive du Phlégéthon, au jeune garçon. Il expliqua simplement qu’il fallait plonger et repêcher la pierre de Feu. Comme si cela était du gâteau ! Il va juste falloir faire attention à l’eau qui est vraiment super chaude. Elliot grommela, penché sur le balcon pour observer le fleuve de feu qui flambait entre lui et la dernière pierre de Chaos. Il sentait la chaleur brûlante de la rivière monter jusqu’à lui…

Rien ne va plus dans la vie d’Elliot, sa mère vient de mourir et le jeune héros est prêt à tout pour la faire revenir ! Il est même bien décidé à faire alliance avec l’affreux Thanatos, pour cela. Pendant ce temps, la guerre entre les dieux et les démons gronde de plus en plus… Le récit est toujours plein de rebondissements et de surprises, avec des touches d’humour et d’émotions. L’histoire est agréable et dynamique à lire, adaptée aux jeunes lecteurs, qui vont pouvoir suivre la fin des aventures d’Elliot et de ses amis, qui vont tenter le tout pour le tout, afin de sauver l’humanité et de rendre au jeune garçon, sa vie normale. Le roman est totalement loufoque et drôle, entre peurs, choix, humanité, pouvoirs et maladresse.

La fin des haricots est le quatrième et dernier tome de la série rocambolesque Des dieux et des boulettes. Un roman, pour les jeunes lecteurs, qui offre un final épique, la fin d’une aventure incroyable, mêlant réel et mythologie, entre humour et destin étonnant.