Quelques astuces pour améliorer le bien-être de vos employés

Le bien-être des employés est encore bien trop souvent négligé par les entreprises. Pourtant, de nombreuses études prouvent que le bien-être au travail a un impact direct sur l’efficacité et les résultats. De plus en plus d’entreprises intensifient leurs efforts pour le promouvoir dans leur milieu de travail. Parfois, il suffit de faire attention à des petits détails qui peuvent changer beaucoup de choses.

Investissez dans des bons outils de travail

Un employé heureux est un employé en bon santé. Les employés de bureaux passent des heures et des heures assis devant un écran d’ordinateur. Il convient donc de penser à leur offrir un espace de travail qui leur permettra de travailler dans des bonnes conditions. Il faut bien entendu offrir un fauteuil de bureau professionnel digne de ce nom. Il doit pouvoir proposer une posture de travail parfaite pour éviter les maux de dos. Le bureau doit lui aussi être aménager pour que l’écran se trouve en face de la personne, au niveau du regard. Votre employé ne doit pas avoir à lever ou baisser les yeux. Ses avants bras doivent aussi être en position horizontal pour pouvoir taper au clavier. En respectant ces consignes de bases, vous éviterez déjà des problèmes majeurs de souffrances dorsales ou de tendinites.

Travailler plus intelligemment

Maximisez votre espace de travail en faisant preuve de diligence raisonnable quant à son utilisation actuelle et à son utilisation future. Examinez l’espace de travail du point de vue du bon sens. Examinez les flux et les modèles de travail, la taille et l’emplacement des équipes, les ratios de bureaux, l’utilisation de la technologie et des salles de réunion, les installations pour les travailleurs mobiles et la fourniture d’espaces de récréation. Un espace de travail ouvert, ludique, bien organisé, lumineux, qui sent bon et qui reflète l’individualité des personnes qui s’y trouvent, tout en répondant aux besoins de l’entreprise, sera plus efficace et stimulera le moral.

Encouragez vos employés à bouger

Beaucoup d’entre nous mènent une vie professionnelle sédentaire, assis à un bureau de 9 à 17 heures. Peu importe que vous alliez courir tous les matins ou que vous soyez un habitué de la salle de sport, si vous passez la plupart du reste de la journée assis, vous vous exposez à un risque accru d’obésité, de diabète, de maladies cardiaques, de divers cancers et de mort précoce. Une façon de compenser les dangers d’être trop assis est de… se lever. Vous pouvez prendre des pauses régulières pour marcher ou tout simplement, vous mettre à travailler partiellement debout. En vous tenant debout pendant que vous travaillez, votre corps brûlera de l’énergie alors que les muscles des jambes, du tronc et du dos se tendront pour s’équilibrer. Ensuite, vous pouvez encourager vos employés à rester actifs et à penser à leur santé. Vous pouvez organiser un club de course à pied avant ou après le travail, mettre en place quelques appareils de cardio dans vos bureaux ou offrir à vos employés une réduction sur l’abonnement à un club de gym.

Mettez un peu de couleurs dans vos bureaux !

Ne sous-estimez pas le pouvoir des couleurs ! Des mûrs fades ou gris n’encouragent pas à la bonne humeur. Osez mettre de la couleur pour égayer votre espace de travail. Le jaune stimule la créativité. Le vert réduit le stress et favorise le calme. Le bleu favorise la concentration. En plus de l’introduction de couleurs, ajouter des éléments artistiques comme des peintures, des sculptures ainsi que de la verdure comme des plantes vertes, peuvent contribuer au bien-être.