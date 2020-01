La fête de l’école et Une rencontre imprévue, deux nouveaux romans

Deux nouveaux romans, de la collection 20, allée de la Danse, sont à découvrir, La fête de l’école et Une rencontre imprévue, parus aux éditions Nathan, en septembre et novembre 2019. Une série réaliste, pertinente et toute en finesse, sur la danse, pour les jeunes lecteurs et passionnés.

Zoé s’approche du lit de son amie, Maïna, en lui demandant si elle dort encore. Les deux jeunes filles partagent la même chambre, elles sont toutes les deux à l’internat de l’école de Danse de l’Opéra de Paris, où elles sont élèves. Zoé n’ose pas réveiller Constance, qui dort aussi, un peu plus loin. La jeune fille veut absolument raconter son rêve à quelqu’un, avant de l’oublier. Elle réveille son amie en sursaut…

Mila fait de grands signes à Constance, elle est installée à une table de café bondé. Constance sourit et se fraie un passage jusqu’à son amie. Elles s’embrassent et se souhaitent une bonne année. Mila se penche pour tirer de son sac à main un petit paquet qu’elle tend aussitôt à Constance. Elle lui offre un cadeau de Noël en retard. Mila est sa Petite Mère et est ravie de lui offrir un joli bracelet.

Deux nouvelles histoires sont à découvrir et à lire, mettant en avant Zoé, qui veut participer à la création d’un spectacle pour la fête de l’école et Constance qui est un peu perturbée par des évènements familiaux. Le quotidien de ces deux héroïnes au sein de leur groupe d’amis et au cœur de l’école de Danse de l’Opéra de Paris, est parfaitement décrit et plaisant à lire pour les jeunes lecteurs, qui vont y retrouver aussi l’amitié, la complicité, la passion, la rivalité, l’échec, la compétition, les répétitions, la créativité… Des illustrations viennent compléter les textes, offrant une dynamique et un bel univers doux à découvrir.

La fête de l’école et Une rencontre imprévue sont deux nouveaux tomes de la série 20, allée de la Danse, deux nouvelles aventures, à découvrir pour les jeunes lecteurs. Des histoires émouvantes, passionnantes, entre réalité et fiction, pour suivre le plus fidèlement possible le quotidien des petits rats.