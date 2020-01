Scott Pilgrim, le troisième et dernier tome

L’édition Deluxe de Scott Pilgrim se termine avec ce troisième tome, paru aux éditions Hi Comics, en novembre 2019. Une bande dessinée pleine de surprise et de rebondissements, pétillante et divertissante, dynamique et moderne, de Brian Lee O’Malley.

C’est le 27 septembre, la bande d’amis s’est retrouvée chez Kim pour fêter l’anniversaire de Scott. Quelqu’un arrive avec un joli gâteau, avec le portrait du héros et des bougies autour. Ramona, assise à côté de son petit copain, lui met la main sur l’épaule et lui souhaite un joyeux anniversaire, tandis que la voisine envoie un petit pique sur les plus vieux ! Scott annonce alors qu’il va devenir le meilleur mec de vingt-quatre ans au monde, puis souffle sur les bougies de son gâteau avant d’engloutir une part. Quelque temps après, Scott et Ramona se retrouvent à une fête, dans le nouvel appartement de Julie, un loft choisi avec trois autres filles, pour en faire le meilleur endroit pour organiser les plus cool des fêtes. Au milieu de la foule, le couple commence à en avoir marre des soirées à thème, qui sont à répétition.

Les situations cocasses et improbables se poursuivent dans ce dernier album, qui vient conclure les aventures incroyables de Scott Pilgrim. Alors que le héros a pu affronter les six ex-petits amis maléfiques de Ramona, sa nouvelle petite amie, le couple vacille. Ils se séparent ! La bande dessinée est pleine de rebondissements, entre ce couple qui semblait pouvoir tout affronter, les inquiétants messages de Gidéon Graves et d’autres combats à venir pour le héros. La lecture est plaisante, bien rythmée et découpée, entre humour, amour et combats. L’ouvrage se complète avec des bonus inédits, à retrouver à la fin, avec des illustrations, des croquis, des travaux préparatoires, la mise en page, les crayonnés, l’encrage, la mise en couleur… Le dessin est toujours aussi énergique, rond, expressif et coloré, offrant un univers moderne et agréable à découvrir.

Scott Pilgrim est à redécouvrir dans cette édition Deluxe, agrémentée de bonus inédits, ce troisième tome qui vient conclure cette saga détonante, amusante, drôle, entre romance et bizarrerie, jeu vidéo et réalité, combats et amours.