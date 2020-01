Comment pirater un téléphone portable pour lire des messages et suivre sa localisation ?

Il existe de nombreuses façons de pirater un téléphone pour lire des messages ou pour localiser une personne. Une solution consiste à pirater un téléphone en envoyant un fichier malveillant à l’appareil. Une autre solution consiste à installer une application mobile d’espionnage qui vous permet de collecter tous types de données sur l’appareil, notamment les journaux d’appel, les contacts, les messages, la localisation et bien plus encore. Ici, nous allons discuter du second cas.

Ensuite, la seule chose à faire avec les applications mobiles consiste à les télécharger sur l’appareil que vous souhaitez surveiller, en considérant le fait que le piratage d’un téléphone nécessite une expertise technique et des connaissances sur les langages de programmation. Si vous ne savez pas comment pirater un téléphone, vous pouvez simplement installer une application espion sur l’appareil.

Cet article est destiné uniquement à des fins pédagogiques. Il est illégal dans de nombreux pays de pirater le téléphone d’une personne pour accéder à ses informations privées. Si vous piratez le téléphone d’une personne ou obtenez des informations confidentielles à l’insu de l’utilisateur de l’appareil et sans son consentement, cela peut donner lieu à des poursuites judiciaires.

Kali Linux

Kali Linux est un langage de programmation utilisé dans les enquêtes policières numériques et pour les tests d’intrusion. De nombreux hackers utilisent Kali Linux pour pirater un appareil. Dans notre cas, nous utiliserons le langage de programmation pour pirater un téléphone afin de lire les messages et de suivre sa localisation.

Messages

Avec cette méthode, vous créez un fichier .apk qui est téléchargé sur l’appareil. Il crée une connexion entre l’appareil et votre ordinateur. Vous avez également besoin de l’adresse IP de l’hôte local et du numéro de port de votre ordinateur. En tapant ‘ifconfig’ dans la fenêtre du terminal Kali Linux, l’adresse IP sera affichée.

Pour créer le fichier .apk, ouvrez ‘msfvenom’ dans le terminal. Exécutez la commande ‘exploit’ et ‘payload’. Envoyez le fichier à l’appareil que vous souhaitez pirater. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez afficher les messages texte à l’aide de la commande ‘dump_sms’. Outre l’affichage des messages, vous pouvez également consulter les journaux d’appel, accéder à la caméra et obtenir la localisation exacte de l’appareil.

Une autre méthode permet de suivre la localisation de l’appareil est décrite dans la section suivante.

Localisation

Pour afficher la localisation de l’appareil, vous devez exécuter le programme TrackURL, disponible sur GitHub. Cette méthode utilise une URL pour suivre la localisation de l’appareil. Exécutez le programme TrackURL sur votre ordinateur. Le fichier crée une URL. Copiez l’URL dans la fenêtre de Kali Linux. Appuyez sur Entrée.

Vous devez également envoyer l’URL à l’appareil. Après avoir ouvert l’URL sur l’appareil, vous pouvez afficher les coordonnées en latitude et longitude. Entrez ces coordonnées dans Google Maps et vous pourrez voir la localisation approximative de l’appareil. La localisation est mise à jour toutes les 2 secondes.

Cependant, vous ne pouvez pas pirater un appareil Android en utilisant cette méthode.

Applications d’espionnage de mobile

Xnspy est une application espion populaire qui vous permet de surveiller l’activité d’un appareil à distance. Bien que l’application cible les parents et les employeurs en tant qu’utilisateurs potentiels, quiconque peut utiliser l’application. Vous pouvez installer l’application sur des appareils Android et iOS, notamment des téléphones et des tablettes. Les appareils Android avec OS 4.X à 9.X sont compatibles avec l’application, tandis que les appareils iOS 6.X à 12.4 sont compatibles avec l’application.

Comme mentionné ci-dessus, l’installation d’une application d’espionnage mobile sur un appareil numérique ne nécessite aucune expertise technique. Pour installer Xnspy sur un appareil Android, commencez par télécharger l’application sur votre téléphone. Après abonnement à l’application, un email est envoyé dans le compte. Ouvrez le lien sur l’appareil que vous souhaitez surveiller. Cela va télécharger l’application. Suivez les instructions pour finaliser l’installation.

Pour installer l’application sur un appareil iOS, vous n’avez besoin que des informations d’identification iCloud. Vous n’avez même pas besoin d’un accès physique à l’appareil pour la procédure d’installation.

Les données collectées sur l’appareil sont envoyées au serveur privé de Xnspy auquel vous pouvez accéder en vous connectant à votre compte Web.

Les messages texte

Avec Xnspy, vous pouvez surveiller des discussions entières, y compris les messages envoyés et reçus. Sur le tableau de bord, vous pouvez accéder aux messages en accédant à Journaux du téléphone >> Messages texte. Vous pouvez ensuite afficher le contenu du message, y compris le nom de l’expéditeur ou du destinataire, le numéro de contact, la date et l’heure associés à chaque message. L’application iMessage sur iPhone est également accessible avec Xnspy.

En plus des messages texte, vous pouvez également afficher les messages envoyés via des applications de messagerie instantanée telles que Facebook Messenger, Kik, Line, Viber, WhatsApp, Skype, Instagram Direct Messages, etc. Pour voir les messages envoyés via des applications de messagerie instantanée, cliquez sur Messenger. Dans la liste déroulante, sélectionnez une application dont vous souhaitez consulter les journaux. Cela vous mènera au journal de tchat où vous pourrez voir le message, le nom du contact, son numéro, la date et l’heure associées au message.

Suivi de la localisation

L’application vous permet de surveiller la localisation en temps réel ainsi que les précédentes localisations de l’appareil. Sur le côté gauche du tableau de bord, cliquez sur « Localisations ». Vous pouvez ensuite afficher la localisation actuelle sur la carte, en plus du journal des localisations précédentes.

Autres fonctionnalités

Outre les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, vous pouvez également consulter leurs journaux d’appel et leur répertoire. De plus, vous pouvez accéder aux e-mails envoyés et reçus sur un appareil. Vous pouvez également afficher les activités en ligne en accédant à l’historique du navigateur et aux pages Web marquées d’un signet. L’URL du site Web visité avec la date et l’heure peut être visualisé via l’application. En outre, vous pouvez également afficher des photos et des vidéos enregistrées sur l’appareil.

Vous pouvez également télécharger les données capturées sur l’appareil à partir du compte d’utilisateur. L’un des avantages de Xnspy est qu’il met à jour les informations en temps réel. Il n’est pas nécessaire d’envoyer des commandes pour extraire des données de l’appareil.

Généralement, les applications d’espionnage telles que Xnspy sont achetées par abonnement. Le coût de ces applications peut varier de 20 $ à plus. Vous trouverez des applications plus ou moins chères que Xnspy. Cependant, Xnspy bénéficie d’un prix raisonnable, car l’appli offre une multitude de fonctionnalités à un coût abordable. Les autres applications, bien que coûteuses, ont souvent moins de fonctionnalités que celles proposées par Xnspy.

Vous trouverez également de nombreuses applications d’espionnage gratuites sur Internet, mais attention ! Ces applications se prétendent gratuites alors qu’elles s’adressent en fait à des utilisateurs non conscients. De telles applications peuvent pirater votre téléphone et accéder à des informations privées telles que mots de passe, photos, comptes de messagerie, etc. Ainsi, avant d’utiliser une application d’espionnage, assurez-vous qu’il s’agit d’une application légitime.

Si vous envisagez d’installer une application d’espionnage telle que Xnspy sur le téléphone d’un utilisateur, vous devez obtenir son autorisation. Sinon, cela peut entraîner des poursuites pénales contre vous.

Avec les nombreux outils logiciels disponibles, il n’est pas difficile de pirater un appareil à distance. Que vous soyez un programmeur expert ou que vous manquiez d’expertise technique, vous pouvez pirater un appareil. Cependant, le faire à des fins illégitimes est illégal.