Non Cornebidouille, pas mon doudou ! est un livre de Pierre Bertrand et Magali Bonniol, paru aux éditions L’école des loisirs, en novembre 2019. Une histoire, pour les jeunes lecteurs, pleine d’humour, de frayeurs, de sorcière, d’aventure et de courage.

Dans la famille de Pierre, la soirée aurait pu être très tranquille, mais le jeune garçon, protestait devant son assiette, poussant sa soupe. Il ne voulait pas en manger ! Sa maman s’énervait, elle se demandait combien de temps allait durer cette histoire, la soupe était pourtant délicieuse. Son père renchérissait en affirmant que la soupe ça faisait grandir. Sa grand-mère plaisantait même, mais Pierre s’en fichait, la soupe lui donnait envie de vomir. Puis, il rétorqua qu’il a craché la sorcière Cornebidouille dans la soupe. Son papa se mit en colère, demandant à son fils de jeter la soupe, maintenant immangeable, dans les toilettes et d’aller dans sa chambre ensuite.

Le récit est dynamique et bien rythmé, avec des mots rigolos et des rimes qui amuseront les jeunes lecteurs. La lecture est donc plaisante et l’histoire pleine de rebondissements, avec Pierre qui n’en fait qu’à sa tête et la sorcière Cornebidouille qui veut se venger du petit garçon qui l’a jeté dans les toilettes. Mais l’aventure ne s’arrête pas là, Pierre va prendre son courage à deux mains, pour aller à la rencontre de la sorcière et récupérer son doudou ! Le récit est entrainant, présentant une aventure rocambolesque et amusante. Le petit garçon est plutôt têtu et un peu désobéissant et rebelle, mais courageux et malicieux, pour tenir tête à la sorcière. Le dessin est expressif, amusant, avec des personnages hauts en couleur et un trait dynamique.

Non Cornebidouille, pas mon doudou ! est un livre plein de surprise, pour les jeunes lecteurs. Une aventure amusante et rythmée, entre un jeune garçon espiègle et une sorcière qui se venge, qui vont finir par se défier, se chercher et s’affronter…