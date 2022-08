Devenir papa pour les nuls est un guide pratique, paru aux éditions First, en mai 2022, de Benjamin Muller, entre autres. Un livre grand format qui vient répondre, sans tabou, aux questions que se posent les futurs et jeunes pères, pour une paternité assumée et épanouie.

Après une présentation des différents auteurs, un sommaire très complet présente les différentes parties de l’ouvrage, découpé en sept grandes parties. Une introduction invite les papas et/ou futurs papas à parler de sujets qui exigent qu’il n’y ait pas de chichi ! Les hommes vont ici parler de leurs angoisses, de l’accouchement, de l’évolution de leur couple, de leur fatigue, de l’arrivée de bébé… Une chance et une responsabilité que de devenir père, qui suggère une aventure d’une vie, avec beaucoup de travail, de doute, de fatigue et d’anxiété. Pour livrer les meilleurs conseils et accompagner au mieux ces lecteurs, des experts au top se sont investis pour cet ouvrage.

Le livre est sérieux et très complet, proposant aux futurs et jeunes papas de les accompagner dans une paternité assumée et épanouie. Le guide est aussi décomplexé, sans tabou et avec quelques notes d’humour, pour offrir des informations, des pistes de réflexion, ainsi que des conseils appropriés. Un accompagnement qui va d’un bout à l’autre, avec la grossesse, les rendez-vous médicaux, la préparation de l’arrivée de bébé, la naissance, le retour à la maison, la santé de bébé, le quotidien à adapter… Les joies, les défis, les difficultés sont également abordés, des sites sont suggérés, des tableaux, illustrations viennent aussi compléter le guide. Le livre est plaisant à découvrir, intéressant et riche, avec de nombreux sujets abordés, pour accompagner les futurs et jeunes papas.

Devenir papa pour les nuls est un documentaire, un guide complet, des éditions First, qui propose un accompagnement pour une paternité assumée et épanouie. Un livre dense entre sérieux et humour, pour vivre pleinement ce changement de vie…

