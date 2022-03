Devriez-vous investir dans des bitcoins 

Les prix records des bitcoins et la cotation du premier fonds négocié en bourse négociant des contrats à terme sur bitcoins ont une fois de plus montré que les crypto-monnaies conquéraient progressivement le monde. Les investisseurs classiques songent de plus en plus à les ajouter à leurs portefeuilles. Isaac Becker, consultant financier international et auteur du livre “Quand c’est mauvais, c’est bon”, discute des opportunités et des risques qui y sont associés.

Les investisseurs qui échangent des cryptomonnaies sur des plateformes telles que Bitcoin Revolution ou ailleurs, sont bien conscients de l’importance de bien structurer un portefeuille afin que les différents actifs y soient intégrés dans la bonne proportion, correspondant au niveau de risque acceptable. Par exemple, des actions de McDonald’s Corporation (MCD) ou de PepsiCo, Inc. (PEP), il est difficile d’espérer une croissance de 30 à 40 % par an, comme pour de nombreuses entreprises technologiques. Mais ils versent des dividendes dignes et, dans les moments difficiles, s’affaissent relativement peu. Par conséquent, ils sont appréciés par les investisseurs conservateurs.

Et qui et pourquoi a besoin de bitcoin dans une vinaigrette d’investissement personnel ? La question n’est pas facile. Les statistiques et les études accessibles au public sur ce sujet ne suffisent manifestement pas. Il n’y a que des informations fragmentaires, par exemple, que de nombreux fonds spéculatifs utilisent le bitcoin dans leurs portefeuilles. Récemment, la légendaire Fondation George Soros l’a admis. Même le fonds de retraite des pompiers de Houston a acheté pour 25 millions de dollars de bitcoins et sa crypto-monnaie rivale, Ethereum.

Un accent sur la rentabilité

Le rendement est la première chose qui vient à l’esprit. Au cours des cinq dernières années, la valeur du bitcoin est passée de 605 $ à 63 000 $, ce qui représente une augmentation de près de 7 500 %. Cette dynamique attire des millions d’investisseurs privés et corporate. Cependant, beaucoup d’entre eux, au lieu d’un revenu fabuleux, perdent leur argent, suivant aveuglément la tendance actuelle.

Qu’est-ce qui différencie le bitcoin d’un actif boursier classique comme les actions ou les obligations ? Premièrement, le manque d’analyse fondamentale dans son sens classique. Par exemple, Tesla est devenu le premier constructeur automobile à 1 billion de dollars après que le groupe Hertz a déclaré avoir commandé 100 000 berlines Tesla Model 3 pour électrifier sa flotte de location. Tout est clair ici.

Ou, par exemple, les actions de Moderna ont augmenté de 1932 % en deux ans, car elle produit l’un des vaccins contre les coronavirus les plus recherchés au monde et est devenue une entreprise rentable. Il existe de nombreux autres indicateurs des activités actuelles de l’entreprise et de ses projets d’avenir, qui attirent logiquement l’argent des investisseurs et rendent tel ou tel actif plus cher.

La croissance ou la baisse des devises a aussi des raisons logiquement explicables. Par exemple, le récent renforcement du rouble est clairement associé à une augmentation du taux d’intérêt de la Banque centrale et à une hausse des prix des ressources énergétiques que la Russie exporte. Avec les crypto-monnaies, et en particulier avec le bitcoin, tout est différent. Sa valeur est plus affectée par de forts signaux de “bruit” dans le domaine de l’information, qui, en règle générale, sont loin des phénomènes fondamentaux. Par exemple, l’annonce d’Elon Musk selon laquelle Tesla sera vendu pour du bitcoin a considérablement augmenté la valeur de cet actif numérique, tandis que ses propres mots selon lesquels l’extraction de bitcoin n’est pas respectueuse de l’environnement ont eu l’effet inverse.

Mais la rentabilité contraste avec l’instabilité constante du marché. Raison pour laquelle il est préférable de toujours rester sur ses gardes lorsqu’on se lance dans le trading de bitcoin.