Passez quelques minutes sur TikTok ou sur n’importe quelle application de rencontre et vous verrez que la popularité de l’astrologie est montée en flèche et s’est généralisée. Mais si vous vous sentez toujours hors du coup lorsque vous entendez des termes comme “rétrograde de Mercure” ou “thème natal”, vous êtes au bon endroit. Et ne vous sentez pas mal : c’est un langage que même les astrologues professionnels chevronnés continuent d’apprendre et de pratiquer tout au long de leur vie.

Définition de l’astrologie

Alors, qu’est-ce que l’astrologie et que font les astrologues ? L’astrologie est l’étude du lien entre les phénomènes d’activité céleste et les événements terrestres. Ceux qui pratiquent l’astrologie sont appelés astrologues.

Ces événements terrestres peuvent inclure des perspectives de carrière, de relations et de bien-être dans votre horoscope hebdomadaire ou mensuel. Les rubriques les plus fiables sont rédigées par des astrologues professionnels qui font de leur mieux pour expliquer comment les mouvements actuels des planètes vous affectent en fonction de l’endroit où se trouvaient les planètes à votre naissance.

Les pros utilisent également le mouvement des planètes pour expliquer ou même prédire les événements actuels, les tendances sociales, les marchés financiers. A l’air moderne il est possible de savoir plus sur votre signe astrologique, à l’aide de la voyance par téléphone.

Nature et signification

L’astrologie est une méthode de prédiction d’événements mondains fondée sur l’hypothèse que les corps célestes – en particulier les planètes et les étoiles considérées dans leurs combinaisons ou configurations arbitraires (appelées constellations) – déterminent ou indiquent d’une certaine manière les changements dans le monde sublunaire. La base théorique de cette hypothèse se situe historiquement dans la philosophie hellénistique et distingue radicalement l’astrologie des omina (“présages”) célestes qui ont été classés et catalogués pour la première fois dans l’ancienne Mésopotamie. À l’origine, les astrologues présupposaient un univers géocentrique dans lequel les “planètes” (y compris le Soleil et la Lune) tournent sur des orbites dont le centre est situé au centre de la Terre ou à proximité, et dans lequel les étoiles sont fixées sur une sphère de rayon fini dont le centre est également celui de la Terre. Plus tard, les principes de la physique aristotélicienne ont été adoptés, selon lesquels il existe une division absolue entre les mouvements éternels et circulaires de l’élément céleste et les mouvements limités et linéaires des quatre éléments sublunaires : feu, air, eau, terre.

Signification des présages astraux

L’idée que les étoiles manifestent la volonté divine est la plus proche du concept qui sous-tend les anciennes collections mésopotamiennes de présages célestes. Leur but premier était d’informer la cour royale d’un désastre ou d’un succès imminent. Il pouvait s’agir de phénomènes météorologiques ou d’épidémies touchant des populations humaines, animales ou végétales entières. Mais souvent, ils concernaient les affaires militaires de l’État ou la vie personnelle du souverain et de sa famille. Comme les omina célestes n’étaient pas considérés comme déterministes mais plutôt comme indicatifs – comme une sorte de langage symbolique par lequel les dieux communiquaient avec les hommes au sujet de l’avenir et comme une partie seulement d’un vaste éventail d’événements de mauvais augure – on croyait que leurs présages désagréables pouvaient être atténués ou annulés par des moyens rituels ou par des présages contraires. Le bāru (le pronostiqueur officiel), qui observait et interprétait les omina célestes, était donc en mesure de conseiller son employeur royal sur les moyens d’éviter les malheurs ; les présages fournissaient une base pour une action intelligente plutôt que l’indication d’un destin inexorable.