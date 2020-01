Divorcée et joyeuse ! ou comment survivre au divorce est un ouvrage d’Anne Roumanoff, paru en novembre 2019, aux éditions Cherche midi. Un livre plein d’humour et de conseils, pour se retrouver, être une femme heureuse…

Une introduction vient mettre en situation, expliquant aux lectrices qu’elles sont en train de se séparer de l’ex-amour de leur vie. La vie est soudainement chamboulée, et du jour au lendemain on perd ses repères, ses habitudes qui construisaient son existence. S’accumulent alors les soucis financiers, le déménagement, la nouvelle organisation matérielle, la garde des enfants, les avocats, les lettres recommandées… Mais le divorce n’est pas seulement un échec, mais c’est également l’occasion d’une renaissance, car après le fracas, il y a la paix, après l’angoisse, la sérénité…

Différents chapitres sont à découvrir, à commencer par le choc de la séparation, car après cette décision, il va falloir l’annoncer aux proches et affronter les remarques plus ou moins encourageantes. Mais avant cela, les symptômes d’un couple en bout de course.

Le livre est vraiment agréable à découvrir, avec des informations utiles, accompagnées de trait d’humour, apportant de la légèreté à cette situation qui est loin d’être facile à gérer. Toutes les étapes de la séparation sont bien détaillées, en commençant même par l’usure du couple et en passant par le réapprentissage de la liberté. Le livre est assez aéré, très plaisant à lire et à découvrir, et parfois drôle remontant le moral de certaines femmes et dédramatisant la situation complexe. Huit chapitres complets, par avancer, aller de l’avant, avec de réels conseils, des astuces et surtout de l’humour autour de ce divorce qui est un échec, mais aussi une opportunité pour plein d’autres choses et de pouvoir s’offrir une nouvelle vie. Des illustrations humoristiques viennent également compléter efficacement l’ouvrage pratique.

Divorcée et joyeuse ! ou comment survivre au divorce est un ouvrage surprenant, amusant et pratique, qui vient apporter des réponses, des solutions, des conseils, avec beaucoup d’humour et de dérision, pour passer le cap important du divorce qui est synonyme, entre autres, d’échec, mais aussi de renaissance.