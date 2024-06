Doctor Who – Il était une fois un seigneur du temps

Doctor Who – Il était une fois un seigneur du temps est un comic de Dan Slott, Christopher Jones et Matthew Dowsmith, paru aux éditions Black River, en avril 2024. Une bande dessinée fine, avec le 10ème docteur, à l’occasion de l’anniversaire de la série télévisée.

Le docteur explique qu’il faut bien l’écouter, si l’on est déterminé à continuer à voyager à travers le temps et l’espace, avec lui, dans son tardis. Il est impératif de savoir exactement quoi faire en cas d’enlèvement par les Pyroméths. Il s’agit de créatures révoltantes, des choses abjectes, qui existent depuis la nuit des temps. La rumeur dit que leur espèce aurait précédé celle du docteur. Jo demande si les Pyroméths seraient plus vieux que les seigneurs du temps. Le docteur poursuit, affirmant qu’ils possèdent malgré tout certaines qualités. En effet, on dit qu’ils ont rendu visite à toutes les races de l’univers. Ils ont fait à tous le don du feu. Mais ce feu n’était pas pour un repas chaud, ou pour se réchauffer la nuit. Ce feu était pour s’entendre raconter des histoires. Les Pyroméths se nourrissent de l’énergie psychique spécifique qui est libérée à chaque histoire contée.

A l’occasion du 60ème anniversaire de la série télévisée, Doctor Who arrive en comic, offrant une nouvelle aventure palpitante, se référant aux histoires passées du docteur. Une aventure pour le dixième docteur, accompagné de Martha, qui va être capturée par les Pyroméths. La jeune femme va donc devoir raconter des histoires, celles du docteur… Le récit est surprenant, avec Martha qui se fait la narratrice d’aventures du docteur. Mais le final permet de mieux comprendre l’ensemble, proposant ainsi une aventure plutôt bien ficelée, qui plaira aux fans. La bande dessinée reste rythmée, plaisante, avec son lot de rebondissements et de surprise. L’ouvrage offre aussi un court autre récit à découvrir. Le graphisme semble maladroit, par rapport à la belle illustration de la couverture trop grand écart, qui s’estompe avec le deuxième récit, ainsi que la petite galerie d’illustrations.

Doctor Who – Il était une fois un seigneur du temps est un comic évènement, des éditions Black River. Un ouvrage unique, qui plaira à tous les fans de la série, proposant une nouvelle aventure incroyable pour le dixième docteur, accompagné de Martha.