Le loup des Cordeliers – Histoire de France et Mythe aux Éditions Philéas

À l’aube d’une révolution où un Roi perdra sa tête, une série de meurtres effroyables bouscule Paris. Le meurtrier surnommé Le loup des Cordeliers ne tardera pas à révéler son identité, poursuivit un jeune journaliste ambitieux. Mais est-il vraiment un assassin ou l’acteur d’un complot historique ???

Une adaptation graphique de l’œuvre charismatique d’Henri Loevenbruck. Premier volet d’une saga passionnante aux multiples influences, avec pour toile de fond l’Histoire de France.

À retrouver aux Éditions Philéas depuis le 16 mai 24. (+14)

Le décor :

Mai 1769 – Corte, petite ville de Corse…

Trois hommes interrogent violemment un pauvre hère attaché sur une chaise dans une chaumière. « Tu vas mourir pour ce que tu as fait, étranger » déclare l’un d’eux. Un autre chauffe un couteau à blanc dans la cheminée, pendant qu’on enlève la chemise du misérable. Il hurle de douleur lorsque ses agresseurs lui découpent un triangle inversé sur le torse… Soudain, la porte se brise, laissant apparaître une meute masquée, prête à en découdre avec les assaillants…

Mais 1789 – Paris…

Une jeune femme court dans une ruelle. Elle sait que quelqu’un la suit et un des lampadaires est très vite brisé pour la plonger dans la pénombre. Deux hommes surgissent devant elle pour lui voler un collier caché dans ma main. Avant de la laisser tranquille, ils tentent d’abuser d’elle, mais sont interrompus à temps par un grognement effrayant.

Un loup dans la ville !! Et un étrange sauveur masqué, qui, après avoir laissé son animal se repaître des agresseurs, leur tranche avec précision la tête !!!

Premier meurtre d’une longue série, dirigé contre les agresseurs des femmes, que le jeune et malicieux Gabriel Joly, journaliste va suivre de près…

Le point sur la BD :

Une adaptation graphique intéressante au suspense haletant !! Philippe Thirault s’approprie le roman d’origine, Le loup des Cordeliers, en déroulant un scénario fluide, mais qui reste consistant. On découvre son protagoniste principal, un jeune journaliste téméraire, bien décidé à élucider les mystères qui entourent les différents meurtres. Tantôt jeune freluquet intrépide profitant des plaisirs de la chair. Mais majoritairement incroyable enquêteur à l’observation et la déduction plutôt hors du commun ! On suit ses pérégrinations à travers un Paris de cette fin du 18e, impeccablement représenté par Damien Jacob.

Chaque page est une véritable reconstitution précise historique, que ce soit dans l’architecture, ou dans les vêtements, le lecteur est parfaitement plongé dans cette période trouble. Le récit, publié aux Éditions Philéas, se teinte d’une aura populaire, période historique oblige, et de malversations politiques. Ainsi que d’une aura féminine avec ce défenseur des femmes en mauvaises postures !

La conclusion :

Entre prémices d’une future révolution, et mystères meurtriers aux signes avant-coureurs d’un possible complot, la révolution française ne vous passionnera jamais autant !! Le loup des Cordeliers aux Éditions Philéas puise tout son intérêt dans ce suspense insoutenable que mènent les auteurs ! Aussi captivant que le roman d’origine, mais avec en plus, une immersion totale dans les décors, cette adaptation possède exactement le bagage culturel nécessaire pour passionner le lectorat. Le mystère de la main rouge viendra éclairer un peu plus les manigances, après ce premier opus intrigant !