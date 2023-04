Dou et son doudou – L’heure des histoires

« Dou et son doudou » de Johan Leynaud rejoint « L’heure des histoires » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Une histoire brève mais néanmoins représentative de ce que vivent les tout-petits au quotidien : la perte de leur doudou adoré !

« Dou et son doudou » est un petit livre adorable qui parlera forcément aux enfants en bas âge. Ils vont faire la connaissance de Dou, un petit personnage à la bouille attachante, qui semble quelque peu perturbé parce qu’il a perdu son doudou. Il se met donc à chercher dans toute la maison quitte à mettre tout sens dessus dessous : dans le coffre à jouets, dans l’armoire, dans la machine à laver, dans le frigo ou encore sous le canapé. Mais toujours pas de doudou… Il commence à s’inquiéter lorsqu’il en parle à ses parents et qu’ils lui conseillent d’aller regarder dans son lit. Et là, surprise ! Le doudou était simplement à sa place. Son papa et sa maman lui demandent d’aller se coucher, mais Dou leur fait remarquer qu’il va falloir qu’il range un peu sa chambre, car tout est en bazar.

« Dou et son doudou » fait partie des histoires qui fonctionnent à tous les coups. La thématique va parler aux tout-petits, ils seront ravis de suivre les aventures de Dou auquel ils vont s’attacher. Ils se reconnaîtront également, car il est quasi certain qu’ils ont vécu la même mésaventure. Un doudou qui se perd alors qu’il est dans la chambre… C’est assez commun à cet âge ! L’univers visuel est tout complètement à leur portée, tout en douceur, avec en prime, ce petit personnage rassurant qu’est Dou. Enfin, la narration est suffisamment courte pour que les enfants la retiennent et prennent du plaisir à lire l’histoire tout seul de temps en temps.

« Dou et son doudou » est un livre à lire à tout moment de la journée, le soir notamment, quand arrive le moment du dodo et que doudou ne semble pas être dans le lit…