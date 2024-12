Druydesses – Tome 1 – Éditions Jungle

Partagez





Lorsque les anciens protégeant la forêt disparaissent, les druides du village décident de les remplacer rapidement. Trois jeunes apprenties sont nommées pour devenir les futures Druydesses. Mais le chemin de l’apprentissage est long et rébarbatif, pour ces « nouvelles pousses » qui ont déjà du mal à unir leur savoir et leur force !! Tandis qu’une ombre plane sur la forêt….

Les apprenties du printemps, premier tome d’une série fantasy, où l’amitié et l’unité vont de pair.

À retrouver aux Éditions Jungle depuis le 17 octobre 24. (+12)

Le décor :

Des adolescentes, au milieu de la forêt ….

Tandis que Morgane se passe de chaperon pour parvenir au village des druides, où elle est demandée, Gwen, une jeune elfe et Ambre, une guerrière, suivent le druide qui leur est attribué.

Chacune de son côté, mais rapidement au point de rendez-vous, les trois élues se rencontrent enfin.

L’elfe et la guerrière se jaugent, tout en se jugeant de manière non-amicale ! Et rien ne s’arrange entre elles lorsque Gwen réussit à subtiliser une pomme dans le sac d’Ambre. C’est, pour le moment, assez mal parti pour une association quelconque !! Malgré les efforts des druides les accompagnant pour les ramener à la raison.

Mais, soudain, avant d’arriver au village des Druides, voilà qu’elles subissent une attaque de gobelins !! Tandis que chacune pense venir à bout de ces imposteurs détruisant la forêt, elles sont surprises par une créature mi humaine-mi-végétale, qui vient leur prêter main forte. Enfin, qui les sauve surtout de cette mauvaise situation, en envoyant valdinguer la machine infernale des gobelins !!

C’est ainsi que se rencontrent les trois futures nouvelles druides : en total désaccord sur n’importe quel sujet !! Il va falloir apprendre, mettre son petit ego et sa différence de côté, pour comprendre que l’unité fait la force !!!

Le point sur la BD :

Les apprenties du printemps ne sont pas prêtes de s’entendre !!! Fabien Fernandez, passionné de l’imaginaire et des jeux de rôle, nous entraîne dans un récit qui lui ressemble ! Dans un monde fantasy et médiéval, trois adolescentes venant de trois origines différentes, qui ont du mal à se comprendre, vont devoir s’unir. Une elfe, une guerrière et une fée, de quoi composer le récit, qui s’anime de différence, avec des échanges gentils mais houleux entre les jeunes filles. Mais également assez drôles lorsqu’elles découvrent un sujet commun où elles sont toutes d’accord : les cours des druides sont barbants !!!!

Des héroïnes qui ressemblent comme deux gouttes d’eau aux préadolescentes actuelles, qui n’auront pas de mal à s’identifier à une de ces druides… Enfin Druydesses, car ce récit plonge dans la sororité même, avec des personnages défendant leur genre, leur ambition et leur statut !!!

Au côté de l’auteur, on retrouve Sandra Violeau, avec qui il avait déjà créé la série Ayati. Une autre héroïne féminine et forte qui a du caractère !! Pour cette nouvelle série aux Éditions Jungle, elle scotche une nouvelle fois les lecteurs, avec ses décors si créatifs. Une nature magique, explosant de cette chlorophylle, avec des êtres légendaires et des héroïnes totalement opposées !

La conclusion :

Un premier tome entraînant et dynamique, où magie et dangers prédominent ! Druydesses aux Éditions Jungle nous présente son monde et ses personnages éclectiques dans ce premier tome intitulé : Les apprenties du printemps. Une rencontre qui plonge vite dans une énigmatique quête pour sauver une inconnue, au milieu d’un mystérieux danger planant au-dessus de leurs têtes. De quoi nous tenir en haleine jusqu’au prochain tome !!!