Weiss – La collection raffinée de chocolats de Noël

Weiss, chocolaterie française, dévoile une superbe et gourmande collection de chocolats de Noël. Une belle collection, illustrée par Chloé Weinfeld, proposant un coffret offrant un assortiment de spécialités et deux tablettes aux recettes inédites gourmandes et croquantes.

Depuis 1882, la chocolaterie Weiss, installée à Saint-Étienne, incarne l’excellence et l’innovation dans l’art du chocolat. Forte de son savoir-faire artisanal, elle propose des créations aux saveurs authentiques et audacieuses, parfaites pour les amateurs de chocolat haut de gamme. Pour Noël, Weiss dévoile une collection exclusive qui célèbre cette période festive avec élégance et gourmandise.

Le coffret de Noël réunit une sélection de créations inédites mêlant ganaches fondantes et pralinés croquants. Chaque bouchée offre un équilibre subtil entre douceur et intensité, avec des notes parfois épicées, parfois fruitées, évoquant la magie des fêtes. Deux tablettes en éditions limitées complètent cette collection : une tablette de chocolat au lait sésame caramélisé, offrant une alliance harmonieuse entre croquant et fondant. L’autre tablette au chocolat blanc et éclats de noisettes et d’amandes torréfiées apporte rondeur et croquant, proposant des saveurs réconfortantes.

Pour des cadeaux d’exception, Weiss propose également une gamme de coffrets élégants, dont le coffret n°3. Cet assortiment prestigieux renferme 30 bonbons de chocolats et pralinés variés, savamment conçus pour plaire à tous les palais. Le mariage des textures et des saveurs, entre l’onctuosité des ganaches et le craquant des pralinés, en fait un cadeau irrésistible et raffiné.

Weiss offre une collection qui célèbre Noël avec toute la générosité et l’élégance du chocolat artisanal. Chaque dégustation est une expérience sensorielle unique. Le chocolat se décline et s’associe, offrant des textures différentes : suaves, craquantes, fondantes, fines, aromatiques, épicées… Des coffrets à offrir ou à partager, en ces fêtes de fin d’année.